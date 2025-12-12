Lords of the Fallen II: Erstes brutales Gameplay im blutigen Trailer

Der unabhängige Entwickler und Publisher CI Games hat im Rahmen der The Game Awards (TGA) einen ersten Einblick in das Gameplay des mit Spannung erwarteten Action-RPGs Lords of the Fallen II gegeben.

Der eindrucksvolle neue Trailer mit einem Cover des Songs „It’s a Sin“ der erfolgreichen Rockband Ghost zeigt die brutalen, Souls-ähnlichen Kämpfe des Spiels gegen eine Reihe furchterregender, hoch aufragender Kreaturen in einer weitläufigen Welt, die durch ihre charakteristischen doppelten Reiche gekennzeichnet ist.

Lords of the Fallen II, derzeit in aktiver Entwicklung, ist ein neues Soulslike-Action-RPG, das in einem Menschenreich spielt, das seit Äonen von bösartigen Göttern, viszeraler Magie und unerschütterlichen Verteidigern belagert wird. 1.000 Jahre nach dem Untergang des dunklen Gottes Adyr steht ein einsames Königreich den Mächten des Totenreichs namens Umbral und seinem unheimlichen Herrscher gegenüber.

Diese mit Spannung erwartete Fortsetzung ist mutiger, gewagter und blutiger. Als Lampenträger können Spieler ihre Feinde mit einer brandneuen Verstümmelungsfunktion in Stücke reißen und sie mit völlig neuen Hinrichtungen in einem schnellen und flüssigen Kampfsystem für immer zum Schweigen bringen.

Eine noch größere Vielfalt an Gegnertypen und wahrhaft atemberaubende Bosskämpfe stellen selbst die Stärksten im Einzelspielermodus oder im erstklassigen kooperativen Modus mit gemeinsamem Fortschritt und optionalem PvP-Mehrspielermodus auf die Probe.

Erlebt einen ersten Blick auf drei furchterregende Bosse in dieser ersten Gameplay-Enthüllung – darunter der metallverkleidete Heartroot Warden mit seinem kettenumwickelten Großschwert, der geflügelte Koydreth, der aus seinem mit Runen verzierten Spiegel zuschlägt, und der kolossale Drache Lingao the Souring Storm, der die Kraft von Wind und Blitz nutzt.

„Wir freuen uns sehr, bei den TGAs einen ersten Einblick in das Gameplay von Lords of the Fallen II zu geben“, so Game Director James Lowe. „Das Spiel wurde gemäß unserer Philosophie ‚Spieler zuerst‘ entwickelt und wir sind gespannt auf die Reaktionen der Community auf die schnelleren und brutaleren Kämpfe, die deutlich größere Vielfalt an Gegnern und die spektakuläreren Bosskämpfe. Und das ist erst der Anfang …“

Lords of the Fallen II basiert auf der Unreal Engine 5 und erscheint 2026 für PlayStation 5, Xbox Series X|S und PC über den Epic Games Store. Das Spiel kann ab sofort auf die Wunschliste gesetzt werden.