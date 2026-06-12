Lords of the Fallen II: Neue Bosse, Katana-Gameplay und frische Gebiete

Nach dem Auftritt beim Summer Game Fest haben die Entwickler von Lords of the Fallen II weitere Details zum Action-Rollenspiel veröffentlicht. In einer neuen Ausgabe der Entwicklerreihe „Lifting the Veil“ analysiert das Team den kürzlich gezeigten „Battle for Thorngar“-Trailer und präsentiert gleichzeitig zusätzliche Spielszenen aus dem kommenden Soulslike.

Besonders interessant für Fans sind die mehr als zwei Minuten bislang unveröffentlichtes Gameplay, die erstmals einen ausführlicheren Blick auf die neue Katana-Waffenklasse ermöglichen. Laut den Entwicklern sollen die Kämpfe dadurch schneller, direkter und dynamischer werden, ohne dabei das für die Reihe typische brutale Kampfgefühl zu verlieren.

Darüber hinaus wurden neue Regionen vorgestellt, die Spieler im fertigen Spiel erkunden können. Dazu zählt unter anderem das japanisch inspirierte Gebiet Yisugen, das sich optisch deutlich von den bisher gezeigten Umgebungen unterscheidet und weitere Facetten der düsteren Spielwelt zeigen soll.

Auch die Bosskämpfe standen im Mittelpunkt der Präsentation. Gezeigt wurden mehrere neue Begegnungen, darunter die Scion – ein verstörender, engelartiger Gegner mit Flügeln aus zahllosen abgetrennten Armen. Laut dem Entwicklerteam soll sie zu den einprägsamsten Bossen des Spiels gehören.

Neben den neuen Inhalten sprach CI Games auch über verschiedene Verbesserungen, die auf Basis des Community-Feedbacks umgesetzt werden. Besonders die Umbral-Welt wird weiter überarbeitet. Die Entwickler möchten die Parallelwelt lebendiger und dynamischer gestalten, gleichzeitig aber ihren Charakter als Reich der Toten bewahren.

Weitere Schwerpunkte der Präsentation waren:

Neue Katana-Waffenklasse mit schnellem und präzisem Kampfstil

Dynamische Begegnungen in der Umbral-Welt

Umfangreiche Charakter- und Build-Anpassungen

Mehrere Enden abhängig von Entscheidungen der Spieler

Verbesserungen basierend auf Community-Feedback

Koop-Modus mit gemeinsamer Progression

Neue Bossgegner und zusätzliche Gegnertypen

Die Entwickler bestätigten außerdem erneut das neue Zerstückelungssystem, mit dem Gegner im Kampf gezielt verstümmelt werden können. Ergänzt wird dies durch neue Finisher und Hinrichtungen, die den Kämpfen zusätzliche Wucht verleihen sollen.

Lords of the Fallen II erscheint im Herbst 2026 für Xbox Series X|S, PlayStation 5, Nintendo Switch 2 sowie PC über Steam und den Epic Games Store.