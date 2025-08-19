Lords of the Fallen II: Neuer Held erhebt sich 2026

Im düsteren Fantasy-Action-Rollenspiel Lords of the Fallen II erhebt sich ein neuer Held.

CI Games kündigt Lords of the Fallen II mit einem ersten Trailer an, der heute auf der Gamescom Openign Night Live gezeigt wurde.

Lords of the Fallen II ist ein düsteres Fantasy-Action-Rollenspiel, in dem brutale, Soulslike-artige Kämpfe auf eine Welt treffen, die in ihrem Kern zerbricht.

Kämpft in einem epischen Abenteuer durch ein zerrüttetes Königreich gegen die Dunkelheit. Eine Welt. Zwei Reiche. Keine Gnade.

„Die Dunkelheit des Umbral hat ein Reich nach dem anderen, Nation auf Nation, alles in ihrem Weg verschlungen. Jahrhunderte später, ist nun nur noch ein einziges Königreich verblieben. Ein heiliges Land, das von einer uralten Macht umhüllt ist. Zumindest war es das bislang …“ „Die Götter selbst haben sie gestohlen, und die Menschheit ist nun verlassen und schutzlos der Dunkelheit ausgeliefert. Wenn diese Macht nicht wiederhergestellt wird, wird der Schatten des Todes alle verschlingen. Aber wie tötet man … einen Unsterblichen?“ „Damit ein Gott fallen kann, muss ein Held sich erheben.“