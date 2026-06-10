Lords of the Fallen II: Nintendo Direct bestätigt Release für 2026

Lords of the Fallen II: Switch-2-Version bestätigt – Soulslike kommt 2026 auf alle Plattformen.

Mit einem neuen Trailer in der Nintendo Direct hat CI Games Lords of the Fallen II offiziell angekündigt und den Release für 2026 bestätigt.

Besonders im Fokus steht dabei die erstmalige Veröffentlichung der Reihe auf einer Nintendo-Plattform: Lords of the Fallen II erscheint auch für Nintendo Switch 2 und bringt damit das düstere Soulslike-Erlebnis erstmals mobil auf eine Nintendo-Konsole.

Neben der Switch-2-Version erscheint der Titel ebenfalls für PlayStation 5, Xbox Series X|S sowie PC über Steam und den Epic Games Store.

Technisch setzt das Spiel auf die Unreal Engine 5 und nutzt laut Entwickler moderne Technologien wie Nanite und Lumen, um eine detaillierte, dynamische Darstellung der düsteren Fantasy-Welt zu ermöglichen. Ziel ist eine stabile Bildrate von 30 FPS auf Nintendo Switch 2 im Handheld- und Docked-Modus.

Im Gameplay bleibt die Reihe ihrem Ruf treu: schnelle, aggressive und brutale Kämpfe stehen im Mittelpunkt, erweitert um ein überarbeitetes Kampfsystem mit verbesserten Reaktionen, neuen Fähigkeiten und besonders effektvollen Finishing-Moves.

Laut CI Games wurde das Feedback der Community aus dem Vorgänger umfassend berücksichtigt. Nach über 70 Updates des ersten Teils soll die Fortsetzung deutlich „kühner, mutiger und blutiger“ ausfallen und die Kernmechaniken konsequent weiterentwickeln.

Auch die Spielwelt rund um Axiom und Umbral wird erstmals auf einer Nintendo-Konsole erlebbar und soll technisch wie spielerisch vollständig umgesetzt werden.

Das Spiel kann ab sofort auf allen Plattformen zur Wunschliste hinzugefügt werden.