Lords of the Fallen II: The Battle for Thorngar zeigt neue Region Ysiguen

Lords of the Fallen II erweitert das Soulslike-Universum um neue Regionen und Kampfsysteme.

Die Welt von Lords of the Fallen II wächst deutlich weiter: Der neue Trailer The Battle for Thorngar rückt eine bislang unbekannte Region, neue Waffen und zentrale Gameplay-Verbesserungen in den Fokus und bestätigt zugleich den Release für Herbst 2026.

Im Zentrum der Präsentation steht Ysiguen, ein weitläufiges Gebiet, das stark von asiatischer Mythologie beeinflusst ist. Gigantische Pagoden ragen verzerrt in den Himmel, während dämonische Korruption die Landschaft geprägt hat. Als dominierende Bedrohung tritt dort der Boss Lingao the Souring Storm auf – ein gewaltiger Drache, durchzogen von zerstörerischer Blitzenergie.

Erstmals wird zudem eine Katana-Waffenklasse eingeführt, die auf vielfachen Community-Wunsch ins Spiel integriert wurde. Ergänzt wird das Arsenal weiterhin durch bereits bekannte Waffentypen wie Sensen, wodurch sich der Kampfstil deutlich erweitert und variabler gestaltet.

Deutlich spürbar ist auch die Weiterentwicklung des Kampfsystems. Der Fokus bleibt auf aggressiven, direkten Gefechten, die jedoch schneller reagieren und flüssiger ablaufen sollen als im Vorgänger. Neue Ausführungsanimationen, verbesserte Fähigkeiten und brutale Finish-Moves sollen das Kampfgefühl intensivieren.

Neben den Kämpfen wurde die Struktur der Spielwelt überarbeitet. Unterschiedliche Biome, stärker ausgearbeitete Gegnerfraktionen und dynamischere Bosskämpfe sollen für mehr Abwechslung sorgen. Der Umbral-Bereich wird ebenfalls erweitert und stärker in das Gesamterlebnis eingebunden. Ein kooperativer Modus mit geteiltem Fortschritt wird bereits zum Launch verfügbar sein.

CI Games positioniert die Fortsetzung als direkte Weiterentwicklung der Reihe, basierend auf umfangreichem Community-Feedback und über 70 Updates des Vorgängers. Dieser konnte seit 2023 mehr als 2,5 Millionen Verkäufe erzielen.

Lords of the Fallen II erscheint im Herbst 2026 für Xbox Series X|S, PlayStation 5 und PC (Steam sowie Epic Games Store).