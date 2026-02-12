Lords of the Fallen II: Tiefer und blutiger Einblick ins Kampfsystem

Neues Entwicklervideo zu Lords of the Fallen II enthüllt schnellere Kämpfe, mehr Waffenvielfalt und blutigere Finisher.

CI Games hat eine neue Episode seiner laufenden Entwickler‑Reihe Lifting the Veil veröffentlicht und damit erstmals tiefer in das Kampfsystem von Lords of the Fallen II blicken lassen.

Das Video folgt auf das Gameplay‑Debüt bei den Game Awards und präsentiert zahlreiche Eindrücke aus einer aktuellen Alpha‑Version. Zu Wort kommen Game Director James Lowe, Lead System Designer Daniel Regan, Producer Alex Harkin und Creative Strategist Ryan Hill – ganz im Sinne des „Player First“-Ansatzes, der auf Transparenz und Community‑Feedback setzt.

Die neue Episode zeigt bislang unveröffentlichtes Gameplay und demonstriert, wie der Nachfolger mutiger, schneller und deutlich brutaler werden soll. Fans dürfen sich auf spürbare Weiterentwicklungen im Kampfsystem freuen:

Mehr Geschwindigkeit und Bewegungsfreiheit: Lampbearer können aggressiver in Kämpfe stürmen, während größere Kontrollzonen schnellere Reaktionen erfordern. Das Gefecht wird zu einem intensiven Tanz mit dem Tod.

Erweiterte Kampfoptionen: Eine deutlich größere Waffenvielfalt sowie nahtlose Wechsel zwischen Nahkampf, Fernkampf und Magie fördern dynamischere Taktiken.

Schwere Angriffe mit Risiko‑Belohnungs‑Faktor: Heavy Attacks verlangen situative Entscheidungen, die über Sieg oder Strafe entscheiden können.

Neue grafische Exekutionen: Brutale Finisher verwandeln Schlachtfelder in blutige Arenen und verstärken die aggressive Identität der Reihe.

Die Fortsetzung spielt 1.000 Jahre nach dem Sturz des dunklen Gottes Adyr und führt Spieler erneut in ein vom Totenreich Umbral bedrohtes Königreich.

Als Lampbearer zerlegen sie Gegner mit einem neuen Dismemberment‑System, erleben spektakuläre Bosskämpfe und können das Abenteuer solo oder im kooperativen Shared‑Progression‑Modus bestreiten.

Die Entwickler versprechen mehr Gegnertypen, größere Herausforderungen und ein Kampfsystem, das die Grenzen des Soulslike‑Genres weiter verschiebt.