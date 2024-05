Lords of the Fallen: Clash of Champions Update fügt Boss-Prüfungen und mehr hinzu

Autor:, in / Lords of the Fallen

Das neue Lords of the Fallen Clash of Champions Update fügt Boss Rush-Prüfungen und Rematches hinzu – pünktlich zur Xbox Game Pass Veröffentlichung!

CI Games hat „Clash of Champions“ veröffentlicht, ein neues, kostenloses Update für Lords of the Fallen, das Spielern, die die ultimative Herausforderung suchen, den Fehdehandschuh hinwirft.

Das Update bietet zwei bisher unangekündigte „Boss Rush“-Modi für das düstere Fantasy-Action-RPG. Die Spieler können nun einzelne Bosskämpfe mit bereits besiegten Gegnern wiederholen oder sich ihnen nacheinander in einer von mehreren zermürbenden Prüfungen stellen.

Beide Modi sind entweder im Einzelspielermodus oder mit einem anderen Lampenträger im Online-Koop-Multiplayer spielbar. Das Update enthält außerdem zusätzliche Leistungsverbesserungen. Clash of Champions ist für PC, PlayStation 5 und Xbox Series X|S erhältlich und erscheint zeitgleich mit dem Debüt von Lords of the Fallen im Xbox Game Pass und PC Game Pass.

Das Update schließt sich nahtlos an Version 1.5 – Master of Fate an, dem abschließenden Teil der Lords of the Fallen-Roadmap für die Zeit nach dem Launch, die Ende April veröffentlicht wurde.

Master of Fate stellte den Höhepunkt von über 30 Updates nach dem Launch dar, die die Leistung, Stabilität und das Schwierigkeitsbalancing in allen Bereichen deutlich verbesserten, zusätzlich zu mehreren umfangreichen Inhaltsdrops. Außerdem wurde ein fortschrittliches Spielmodifizierungssystem eingeführt, das es den Spielern ermöglicht, verschiedene Spielmechaniken anzupassen (z. B. die Anzahl der Feinde, zufällige Beute und aufgerüstete Waffen), um ihr Abenteuer einfacher oder schwieriger zu gestalten oder einfach bei jedem Durchspielen eine völlig neue Erfahrung zu machen.

Die Boss Rush-Modi sind über die Vestige-Kontrollpunkte des Spiels zugänglich und bieten den Spielern zwei unterschiedliche Erfahrungen: „Echoes of Battle“ und „Crucible“. Während „Echos des Kampfes“ es den Spielern ermöglicht, ihre Lieblingsbossbegegnungen wie Ellianne die Verhungerte, Kongregator des Fleisches und Strahlender Wächter noch einmal zu erleben, ist „Schmelztiegel“ eine Reihe von sechs zunehmend herausfordernden Prüfungen mit ausgewählten Bossen, die ohne zu sterben überwunden werden müssen, um Belohnungen freizuschalten, darunter Schreinwährung und exklusive neue Rüstungstinkturen.

„Wir freuen uns sehr über die vielen neuen Spieler, die dank der Aufnahme des Spiels in die unglaubliche Game Pass-Bibliothek die dualen Welten von Lords of the Fallen zum ersten Mal erkunden“, so Saul Gascon, Executive Producer, HEXWORKS. „Wir freuen uns sehr, diese neue Welle von Lampenträgern mit der überraschenden Veröffentlichung unseres ‚Clash of Champions‘-Updates begrüßen zu können, das auf Wunsch unserer Community den brandneuen Boss Rush-Modus enthält. Diese Neuzugänge ergänzen die umfangreiche Gameplay-Vielfalt, die Lords of the Fallen bereits bietet, insbesondere nach der kürzlichen Einführung des Advanced Game Modifier Systems.“

Einen Trailer gibt es hier zu sehen: