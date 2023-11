Lords of the Fallen: Roadmap für den Rest des Jahres enthüllt

Autor:, in / Lords of the Fallen

Für Lords of the Fallen wurde die Roadmap für den Rest des Jahres 2023 bekannt gegeben.

HEXWORKS, ein Studio von CI Games, hat heute einen prall gefüllten Zeitplan für Lords of the Fallen angekündigt und die Roadmap des Dark Fantasy Action-RPGs für den Rest des Jahres enthüllt.

Nach dem erfolgreichen Halloween-Event „Season of the Bleak“ Ende Oktober werden noch vor dem Jahreswechsel zwei weitere Events stattfinden, die den dunklen Kreuzrittern in Mournstead jeweils neue Inhalte bieten.

Die Roadmap sieht außerdem regelmäßige wöchentliche Updates vor, die sich auf weitere Stabilitäts-, Leistungsoptimierungs- und Balancing-Verbesserungen für das Spiel konzentrieren, einschließlich der Online-Crossplay-Erfahrung.

Bis zum Jahresende werden mehrere neue Questlinien hinzugefügt, die die Möglichkeit bieten, einige einzigartige Rüstungssets und Waffen freizuschalten (von denen einige in gemeinsamen Livestreams mit der Community selbst erstellt wurden). Darüber hinaus können sich die Spieler auf 12 neue Zaubersprüche, neue Finisher-Angriffe und eine ganze Reihe von Community-Wünschen freuen, darunter das kürzlich enthüllte New Game Plus (NG+) Modifikatorensystem – eine Premiere für das Genre und von der Lords of the Fallen-Community sehnlichst erwartet.

„Wir bei HEXWORKS sind unglaublich stolz auf die offene Beziehung, die wir mit unserer Community pflegen. Wir hören aktiv auf ihr konstruktives Feedback und arbeiten fleißig daran, das zu liefern, von dem wir gemeinsam glauben, dass es Lords of the Fallen noch weiter aufwerten wird. Jede Erweiterung des Spiels ist eine Arbeit der Liebe, da wir danach streben, sowohl die Grenzen des Spiels als auch die des Genres zu erweitern“, bekräftigt Saül Gascon, Head of Studio.

Diese Pipeline kostenloser Inhalte folgt auf einen bereits vollen Zeitplan seit der Veröffentlichung des Titels am 13. Oktober. In enger Zusammenarbeit mit seiner leidenschaftlichen Spielerbasis hat HEXWORKS das Feedback der Spieler schnell umgesetzt und unter anderem die Mob-Dichte verringert, den Schwierigkeitsgrad der Bosse erhöht und die Überreste von NG+ als Teil des Plans des Studios zur Erweiterung des Modus wiederhergestellt.

Weitere Unterstützung ist ebenfalls geplant, wobei weitere Informationen zu einem späteren Zeitpunkt bekannt gegeben werden sollen. Lords of the Fallen ist ab sofort für PC, Xbox Series X|S und PlayStation 5 im Handel erhältlich.