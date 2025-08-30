Lost Eidolons: Veil of the Witch: Demo erhältlich, Release im Oktober

Lost Eidolons: Veil of the Witch erscheint im Oktober 2025 für Xbox, PlayStation und PC. Eine Demo ist ab sofort verfügbar!

Ocean Drive Studio und Kakao Games freuen sich, ankündigen zu können, dass Lost Eidolons: Veil of the Witch am 9. Oktober 2025 für PC und Konsolen erscheint. Eine spielbare Demo ist ab heute für PlayStation und Xbox erhältlich.

Lost Eidolons: Veil of Witch wurde ursprünglich auf Steam Early Access veröffentlicht und erhielt sehr positive Kritiken: Veil of the Witch ist ein taktisches RPG mit knackigen, rasterbasierten Kämpfen und sich ständig verändernden Roguelite-Schlachtfeldern.

Konfrontiert mit tödlichen Kultisten und Monstern, die ihren Lauf beenden wollen, müssen die Spieler ihre Angriffe sorgfältig planen und sich die Gefahren der Umgebung und die Interaktionen der Elemente zunutze machen, um erfolgreich zu sein.

Dazu gibt es einen neuen Release-Trailer für euch: