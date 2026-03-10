Lost Eidolons: Veil of the Witch: Großes Update bringt neue Modi und schnellere Runs

Lost Eidolons: Veil of the Witch Update 1.3 erweitert das Strategie‑RPG um Quick‑Expeditions, Phantom Arena und neue Schwierigkeitsoptionen.

Lost Eidolons: Veil of the Witch erhält ein umfangreiches Update, das frischen Schwung in das taktische Rollenspiel bringt. Ocean Drive Studio und Kakao Games haben Version 1.3 veröffentlicht – zunächst für PC, während PlayStation 5, Xbox Series X/S und Nintendo Switch das Update in Kürze erhalten.

Schnellere Runs dank Quick‑Expeditions

Mit Update 1.3 kommen die neuen Quick‑Expeditions ins Spiel. Diese ermöglichen euch deutlich kürzere Durchläufe mit weniger Kämpfen und Events. Ideal, wenn ihr nur eine schnelle Runde Taktik‑Action einlegen wollt.

Freigeschaltet wird die Funktion nach dem Abschluss von Akt 3. Aktiviert wird sie anschließend bequem über den Set‑Out‑Bildschirm.

Phantom Arena: Neue Herausforderungen für eure Builds

Der Patch führt außerdem die Phantom Arena ein – einen brandneuen Modus, in dem ihr eure Party‑Konfiguration aus einer abgeschlossenen Expedition speichern und in neue Kampfszenarien mitnehmen könnt.

Dort warten zusätzliche Side‑Challenges und neue Belohnungen, die eure Gruppe weiter stärken.

Feintuning mit dem Enemy Mastery Slider

Ebenfalls neu ist der Enemy Mastery Slider. Damit passt ihr die Stärke der Gegner unabhängig von Trial‑Bedingungen an. Alle Werte außer der Bewegung werden dynamisch skaliert, sodass ihr den Schwierigkeitsgrad exakt auf euren Spielstil abstimmen könnt.

Release und Plattformen

Update 1.3 ist ab sofort für PC verfügbar. Die Versionen für PlayStation 5, Xbox Series X/S und Nintendo Switch folgen in Kürze.

Highlights im Überblick

Quick‑Expeditions für schnelle Runs

Neue Phantom Arena mit Side‑Challenges

Enemy Mastery Slider für flexible Schwierigkeit

Update 1.3 jetzt auf PC, bald auf Konsolen

Lost Eidolons: Veil of the Witch wächst mit jedem Update weiter und bietet nun noch mehr Möglichkeiten, eure Taktik‑Sessions individuell zu gestalten. Werdet ihr die neuen Modi ausprobieren?