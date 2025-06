Lost Eidolons: Veil of the Witch: Taktisches Roguelite-RPG im Wandel

Zweite Chancen, tödliche Prüfungen und taktische Kämpfe – in Lost Eidolons: Veil of the Witch erwartet euch ein erbarmungsloser Kreislauf aus Scheitern und Fortschritt.

In Lost Eidolons: Veil of the Witch werdet ihr in eine düstere, von Untoten heimgesuchte Welt geworfen, in der der Tod nicht das Ende, sondern erst der Anfang ist.

Nach einem Schiffbruch findet ihr euch auf einer mysteriösen Insel wieder, geplagt von Erinnerungslosigkeit und ohne Hoffnung auf Rettung – bis euch eine rätselhafte Hexe eine zweite Chance gewährt. Als ihr Auserwählter sollt ihr nun ihre Feinde vernichten, doch dieser Handel hat seinen Preis.

Im Zentrum des Spiels stehen anspruchsvolle, rundenbasierte Taktikkämpfe auf einem rasterbasierten Schlachtfeld.

Dabei müsst ihr geschickt mit Elementen wie Feuer oder Elektrizität umgehen, Schwächen in gegnerischer Rüstung ausnutzen und Fertigkeiten clever kombinieren, um Synergien zu entfalten.

Die taktische Tiefe wird durch ein vielfältiges Kampfsystem erweitert, das es euch erlaubt, gezielte Strategien zu entwickeln oder mit riskanten Zügen alles zu verlieren.

Eure Gruppe besteht aus bis zu fünf Charakteren, die ihr aus neun individuell gestalteten Kämpfern rekrutiert.

Jeder dieser Helden vereint unterschiedliche Rollen und bringt eigene Waffen, Fähigkeiten und Persönlichkeiten mit. Über 200 Fertigkeiten stehen euch zur Verfügung, die sich stetig weiterentwickeln lassen. Dadurch entstehen unzählige taktische Möglichkeiten und Varianten, die ihr mit jedem neuen Anlauf neu kombinieren und testen könnt.

Die Spielstruktur folgt dabei einem Roguelite-Ansatz. Jede Expedition auf der dynamisch aufgebauten Weltkarte verläuft anders: Zufällige Ereignisse, versteckte Belohnungen und gefährliche Begegnungen prägen euren Weg.

Verluste gehören dazu – aber sie bedeuten keinen Rückschritt. Stattdessen verbessert ihr eure Charakterwerte durch gesammelte Ressourcen dauerhaft, schaltet neue Fähigkeiten frei und vertieft die Bindung zu euren Begleitern. Jeder gescheiterte Versuch bringt euch also ein Stück weiter auf dem Weg zur Meisterschaft.

Habt ihr eine vollständige Expedition erfolgreich abgeschlossen, wartet mit dem Prüfungsmode eine zusätzliche Herausforderung. Dort könnt ihr euch mit optionalen Modifikatoren an brutal verschärfte Schwierigkeitsgrade wagen, um noch wertvollere Belohnungen zu erhalten und eure Strategie weiter zu verfeinern.