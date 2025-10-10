Lost Eidolons: Veil of the Witch: Taktisches RPG trifft auf Roguelite-Action

Lost Eidolons: Veil of the Witch erscheint in Version 1.0 auf PC und Konsolen!

Ocean Drive Studio und Kakao Games haben den offiziellen Release von Lost Eidolons: Veil of the Witch angekündigt. Nach einer erfolgreichen Early-Access-Phase erscheint das taktische Roguelite-RPG nun in Version 1.0 für PC (Steam), PlayStation 5, Xbox Series X|S und Nintendo Switch.

Das Spiel kombiniert klassische, rundenbasierte Grid-Taktik mit der rasanten Intensität eines Roguelites. Jeder Durchlauf bringt neue Herausforderungen, Gegner und Belohnungen, wodurch keine zwei Runs gleich sind. Spieler müssen ihre Strategien flexibel anpassen, um auf den sich ständig wandelnden Schlachtfeldern zu überleben.

Lost Eidolons: Veil of the Witch baut auf den Mechaniken des Originalspiels Lost Eidolons auf und erweitert diese um prozedural generierte Elemente, schnellere Gefechte und endlose Wiederspielbarkeit. Über das vergangene Jahr hinweg hat die Steam-Community maßgeblich zur Weiterentwicklung beigetragen – mit über 500 Bewertungen und unzähligen Verbesserungsvorschlägen.

„Wir freuen uns sehr, Lost Eidolons: Veil of the Witch nun vollständig zu veröffentlichen“, erklärt Jin-Sang Kim, Creative Director bei Ocean Drive Studio. „Unser Ziel war es, das Fundament des ersten Spiels zu erweitern und das taktische RPG-Erlebnis weiter zu verfeinern. Wir hoffen, dass Fans des Genres genauso begeistert sind wie wir.“

Hier der neue Trailer zum Release: