Lost Eidolons: Rundenbasiertes taktisches RPG angekündigt

Ocean Drive Studio hat ihr erstes Spiel Lost Eidolons angekündigt, das für Xbox One, PlayStation 4 und PC erscheinen soll.

Obwohl das neue Entwicklerstudio Ocean Drive Studios quasi noch in den Kinderschuhen steckt, hat es bekannt geben an dem Spiel Lost Eidolons zu arbeiten. Mit diesem Einzelspieler-Strategie-RPG setzt sich das Studio zum Ziel „einen eigenen Platz im Genre zu finden“.

Lost Eidolons bringt viele dutzende Stunden an spannender Fantasy-Geschichte und strategischen Gameplay mit sich. Das rundenbasierte RPG soll noch dieses Jahr eine Early-Access-Version für PC erhalten. Konsolen-Spieler müssen auf das fertige Spiel warten.

Die Entwickler behaupten, dass das Studio noch in der Anfangsphase steckt, doch mit der Unterstützung der Community und ihrer Erfahrung trauen sie sich dieses Projekt zu.

„Lost Eidolons ist seit Anfang 2020 unser Hauptaugenmerk und wir planen eine umfangreiche Kampagne, um unsere Community in das große Design des Spiels einzubeziehen. Wir sind immer noch ein neues Studio, das in den Kinderschuhen steckt und wir müssen euch allen noch viel beweisen, aber wir sind zuversichtlich, dass unsere Erfahrung in dieser Branche ein unvergessliches Spielerlebnis für SRPG-Fans liefern kann.“

Ocean Drive Studios will die Community an so vielen Entscheidungen wie möglich teilhaben lassen, da sie ein Spiel kreieren wollen, welches die Spieler anspricht und nicht nur aus Sicht der Programmierer gestaltet wird.

Umgesetzt soll das durch Discord-Events und Live-Interviews mit Führungspersonen in der Entwicklung werden. Dadurch wollen sie gleichzeitig ihren Entstehungsprozess dokumentieren und der Community regelmäßig Updates über den Status des Spiels bereitstellen:

„Während des Entstehungsprozesses von Lost Eidolons werden wir regelmäßig über den Status der Entwicklung des Spiels informieren und unserer Community zahlreiche Möglichkeiten bieten, sich durch die Teilnahme an Discord Town Hall Events und Live-Interviews mit dem Creative Director des Spiels zu beteiligen. Wir wollen mehr als alles andere ein zeitloses Spiel für engagierte SRPG-Fans erschaffen, und das bedeutet letztendlich, dass wir sicherstellen müssen, dass unsere Spieler die Möglichkeit haben, ihr Feedback darüber zu geben, was ihnen gefällt und was nicht.“ „Das bedeutet, dass wir, wenn wir Änderungen vornehmen und neue Features erstellen, unsere interessierten Spieler auf dem Laufenden halten, damit sie uns ihren Input geben können und wir unsererseits Anpassungen vornehmen können, die diesen reflektieren. Das bedeutet nicht, dass wir nicht unsere eigene Vision davon haben, wie wir Lost Eidolons haben wollen! Es bedeutet einfach, dass wir darauf vertrauen, dass die Fans dieses Genres wissen, was sie wollen, und dass wir ein einzigartiges Spielerlebnis schaffen können, das diese Wünsche zusammen mit unseren kreativen Freiheiten nutzt.“

Passend zur Ankündigung von Lost Eidolons wurde vom Entwickler ein Reveal-Trailer zur Verfügung gestellt, welcher einige erste Einblicke ins Spiel gewährt:

In den nächsten Wochen sollen weitere Trailer und Updates zum Spiel erscheinen und verschiedene Schlüsselaspekte von Lost Eidolons aufdecken, beginnend heute mit dem Story-Lore-Spotlight am 30. März 2021.