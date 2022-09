Lost Eidolons: Xbox Series X-Version erscheint im Jahr 2023

Autor:, in / Lost Eidolons

Lost Eidolons erscheint am 13. Oktober für PC und im Jahr 2023 für Xbox Series X/S.

Die Entwickler von Lost Eidolons haben verkündet, dass das Spiel am 13. Oktober 2022 für PC erscheinen wird. Dazu ist eine Version für Xbox Series X/S geplant, die im Jahr 2023 veröffentlicht werden soll. Die ursprünglich geplante Xbox One-Version wurde gestrichen, da man sich voll und ganz auf die Xbox Series X/S fokussieren will.

Lost Eidolons ist ein taktisches, rundenbasiertes Strategie-RPG, das in der Fantasy-Welt Artemesia spielt. Wechselt zwischen dem taktischen, rundenbasierten Raster-Kampf und einem Einheiten-Management-System, um euch vorzubereiten, andere auszutricksen und in jeder der Sequenzen zu siegen und den Ausgang der Revolution zu entdecken.

Die Geschichte folgt Eden, einem angesehenen Söldner in seiner Heimatstadt Lonetta. Als eine aristokratische Verschwörung ihn in Ungnade fallen lässt, bleibt ihm nichts anderes übrig, als den Machenschaften des Schicksals zu folgen, die ihn in eine Intrige verwickeln, um den erobernden Kaiser Ludivictus zu stürzen. Eine Reise, die mit moralischen Dilemmata, bitteren Abschieden und emotionalem Verrat gespickt ist; Edens Reise wird ihn dazu zwingen, zu entdecken, wer er auf dieser großen Bühne wirklich ist.

Jae Kim, CEO von Ocean Drive Studio sagt dazu: „Als Fans von TRPGs würden wir uns nichts sehnlicher wünschen, als dass sich Lost Eidolons bei seinem Erscheinen in die Reihe der großen Spiele des Genres einreiht. Nach zwei Betas und zwei Steam-Demos mussten wir den Start aufgrund des Feedbacks unserer Spieler ein paar Mal verschieben. Das bedeutete, dass wir mehr Zeit und Geld aufwenden mussten, um Änderungen vorzunehmen, aber wenn ich mir das Spiel jetzt ansehe, habe ich keinen Zweifel, dass sich die Verzögerungen gelohnt haben. Ich hoffe, dass alle unsere Beta- und Demospieler stolz auf das Endprodukt sind, das sie mitgestaltet haben, und Lost Eidolons als ein großartiges TRPG ansehen.“

Über Lost Eidolons

30+ Stunden gameplay

Fesselnde Kämpfe in der Hauptgeschichte + Kämpfe in der Nebengeschichte

Vollständig vertonte Zwischensequenzen

Quests, Ausrüstungen und mehr als 30 Einheiten zum Rekrutieren

Über 20 Klassen für Einheiten zum Aufsteigen

Englisch, Koreanisch, Russisch, Deutsch, Spanisch, brasilianisches Portugiesisch, Chinesisch (vereinfacht), andere Sprachen werden noch bekannt gegeben

Lost Eidolons wird am 13. Oktober für PC (Steam) und Anfang 2023 für Xbox Series-Konsolen veröffentlicht.