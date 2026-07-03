Lost Ember: Wolf Pack Edition ab sofort für Xbox Series X|S und PS5 erhältlich

Die Lost Ember: Wolf Pack Edition ist ab sofort als Retail-Version für Xbox Series X|S und PlayStation 5 erhältlich.

Publisher Microids veröffentlicht damit eine umfangreiche Edition des atmosphärischen Abenteuer-Spiels von Mooneye Studios.

In Lost Ember schlüpfen Spieler in die Rolle eines Wolfs und erkunden gemeinsam mit einem Begleiter eine geheimnisvolle Welt, deren Vergangenheit Stück für Stück ans Licht kommt. Eine besondere Spielmechanik erlaubt es, nahezu jedes Tier zu übernehmen und die Spielwelt aus völlig unterschiedlichen Perspektiven zu erleben – ob als Vogel, Fisch, Maulwurf oder Bergziege.

Die Wolf Pack Edition enthält neben dem Hauptspiel auch den Legendary Souls DLC, den digitalen Soundtrack, einen Wolf-Sticker sowie ein 48-seitiges Artbook mit Konzeptzeichnungen aus der Entwicklung.

Im Mittelpunkt des Abenteuers stehen Erkundung, Rätsel und eine emotionale Geschichte über Loyalität, Verrat und den Untergang der alten Yanrana-Zivilisation, deren Spuren in einer von der Natur zurückeroberten Welt verborgen liegen.