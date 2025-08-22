Lost Hellden: Charaktere, Kampftechniken und weitere Eindrücke

Lost Hellden meldet sich mit einem brandneuen Trailer zurück und zeigt euch Charaktere, Kampftechniken sowie weitere Eindrücke.

Der neue Trailer zu Lost Hellden, entwickelt von Artisan Studios, zeigt zusätzliche Charaktere, Kampftechniken sowie weitere Eindrücke des handgemalten visuellen Stils und der filmisch erzählten Handlung.

Lost Hellden spielt in der Welt von Era, wo die Religion Unio das Leben der Menschen bestimmt. Jede Person ist einem der sieben Todsünden zugeordnet. Wer seinen Trieben widersteht, soll nach dem Tod im heiligen Land Hellden Erlösung finden.

Wer nachgibt, erwartet ein schlimmeres Schicksal als der Tod. Das einzigartige Phasen-Kampfsystem verbindet Echtzeit-Action mit strategischem Tiefgang. Timing, Positionierung, Elemente und Team-Kommandos sind entscheidend. Mit Transcendence-Fähigkeiten lassen sich Kämpfe wenden. Ein mehrschichtiges Job-System, ein Fertigkeitenbaum und zahlreiche Ausrüstungsoptionen erlauben individuelle Anpassungen.