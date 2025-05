Lost in Random: The Eternal Die: Die Würfel rollen im Juni

Lost in Random: The Eternal Die lässt am 17. Juni die Würfel rollen!

Thunderful und Stormteller Games haben angekündigt, dass Lost in Random: The Eternal Die, das rasante Action-Roguelite in der Welt von Lost in Random, am 17. Juni für PlayStation 5, Xbox Series X|S, Nintendo Switch und PC erscheint.

Die Premium Edition und Digital Standard Edition des Spiels können jetzt zum reduzierten Preis von jeweils 24,64 € und 22,49 € für PlayStation 5, Xbox Series X|S und PC vorbestellt werden. Auf der Nintendo Switch kann nur die Premium Edition vorbestellt werden.

Mit der Premium Edition erhalten Spieler*innen bereits am 13. Juni Zugang zum Spiel – kann auch im Xbox Game Pass for 3,59 € erworben werden – sowie tolle Extras wie das digitale Artbook, den exklusiven Soundtrack und das kosmetische DLC für Steam und Konsole.

In Lost in Random: The Eternal Die bekämpfen Spieler*innen mit Königin Aleksandra, einst großartige Herrscherin von Zufall, und ihrer Würfelfreundin Fortunia verzerrte Feinde, nutzen mächtige Relikte und Fähigkeiten, und lassen die Würfel rollen, um die albtraumhaften Reiche von Zufalls neuem Bösewicht Alb dem Ritter zu überwinden.

Gameplay-Features in Lost in Random: The Eternal Die:

Kompetenz trifft Zufall: Stürze dich in rasante Kämpfe, die Echtzeit-Action mit strategischen Überlegungen verbinden – und ein bisschen Glück.

Entwickle deinen eigenen Stil: Nutze vier einzigartige Waffen, wirf deine Würfelfreundin und kombiniere mehr als 100 Relikte mit mächtigen Kartenfähigkeiten, um vernichtende Synergien zu entfesseln.

Eine Welt im Wandel: Reise durch vier zufallsgenerierte Welten, die jeweils ganz eigene Geheimnisse und Herausforderungen bieten, und stelle dich mehr als 30 verschiedenen Gegnertypen und gewaltigen Bossen

Dark Fantasy: Tauche ein in eine voll vertonte Geschichte in einer Welt im Stil von Tim Burton, die mit unvergesslich schönen Landschaften und einem bezaubernden Soundtrack zum Leben erweckt werden

Lost in Random: The Eternal Die startet am 17. Juni auf PlayStation 5, Xbox Series X|S, Nintendo Switch und PC.