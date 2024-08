Lost in Random: The Eternal Die: Fortsetzung landet im Xbox Game Pass

Lost in Random: The Eternal Die wird direkt zur Veröffentlichung im Xbox Game Pass enthalten sein!

Thunderful Development gibt bekannt, dass Lost in Random: The Eternal Die im Jahr 2025 veröffentlicht werden soll. Das Spiel wird zudem direkt zur Veröffentlichung im Xbox Game Pass enthalten sein.

Lost in Random: The Eternal Die ist ein actiongeladenes, rogue-lite in der Welt von Random. Spielt als Königin Aleksandra und steuert ihren lebenden Würfel-Gefährten Fortune, während sie gegen das uralte Böse antreten, das ihr alles genommen hat.

Einen ersten Trailer könnt ihr euch hier anschauen: