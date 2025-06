Lost in Random: The Eternal Die: Jetzt im Vorabzugang spielbar

Thunderful gewährt Frühzugang zur Fortune Edition von Lost in Random: The Eternal Die. Dazu ist ein neuer Trailer und ein letztes Entwicklertagebuch erschienen!

Ab sofort erhalten alle, die die Fortune Edition von Lost in Random: The Eternal Die vorbestellt haben, exklusiven Vorabzugang zum Spiel – ganze vier Tage vor dem offiziellen Release am 17. Juni 2025.

Neben der Möglichkeit, das actionreiche Roguelite-Erlebnis vorzeitig zu starten, erwarten euch besondere Boni wie ein digitales Artbook, ein exklusiver Soundtrack sowie kosmetische DLCs – je nach Plattform auf Steam, Konsole oder beiden.

Zur Feier des Vorabzugangs hat Thunderful zudem einen neuen Trailer veröffentlicht, in dem Senior Narrative Designer Oskar Hanska zentrale Aspekte der Spielwelt erklärt. Das Video liefert einen atmosphärischen Überblick über die Hintergrundgeschichte rund um Königin Aleksandra, die Spieler in einem neuen, eigenständigen Abenteuer durch das düster-verspielte Reich Random begleitet.

Parallel dazu bietet das vierte und letzte Entwicklertagebuch Einblicke in den kreativen Entstehungsprozess der Spielumgebung. 3D-Künstler Tommy Karnerfors schildert darin, wie das Entwicklerteam die märchenhafte Ästhetik des Originals mit düstereren Elementen verbunden hat. Das Ergebnis ist eine Welt, die wie ein albtraumhafter Bilderbuchtraum wirkt – voller Detailverliebtheit und künstlerischem Feingefühl.

Das Spiel erscheint offiziell am 17. Juni 2025 für PlayStation 5, Xbox Series X|S, Xbox Game Pass, Nintendo Switch, Nintendo Switch 2 und PC.