Lost in Random: The Eternal Die: Launch-Trailer zum Xbox Game Pass-Spiel

Thunderful und Stormteller Games setzen das düstere Märchenabenteuer Lost in Random: The Eternal Die mit Action, Relikten und Würfelmagie fort.

Mit Lost in Random: The Eternal Die ist nun der neueste Ableger des preisgekrönten Fantasy-Universums erschienen.

Entwickelt von Stormteller Games und veröffentlicht durch Thunderful, führt das neue Spiel die düstere, märchenhafte Welt von Lost in Random fort – diesmal in Form eines rasanten Action-Roguelites.

Schaut euch hier den Launch-Trailer zu Lost in Random: The Eternal Die an:

Der Titel ist für PlayStation 5, Xbox Series X|S, Xbox Game Pass, Nintendo Switch, Nintendo Switch 2 und PC erhältlich.