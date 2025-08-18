Lost in Random: The Eternal Die: Update und kosmetischer DLC hinzugefügt

Der hochgelobte Roguelite Lost in Random: The Eternal Die fügt neuen kosmetischen DLC hinzu und bekommt ein Update.

Thunderful und Stormteller Games freuen sich, bekannt geben zu können, dass ein brandneuer, kostenpflichtiger, kosmetischer DLC für ihren hochgelobten, rasanten Action-Roguelite Lost in Random: The Eternal Die ist ab sofort für PC, PlayStation und Xbox für $4,99 / €4,99 / £3,99 erhältlich und wird zu einem späteren Zeitpunkt auch für die Switch erscheinen.

Die „Stitched in Style“-Garderobenerweiterung enthält jeweils zwei maßgeschneiderte Outfits für Aleksandra und Fortune, die deine Verbündeten beeindrucken und deine Feinde einschüchtern werden.

Neben dem DLC haben die Entwickler auch ein neues Update vorbereitet, das neue Qualitätsfunktionen, visuelle Verbesserungen und Fehlerbehebungen enthält. Zu den Highlights gehören eine neue „Relikt-Bingo“-Vorschau, ein Spieler-Fähigkeitsmenü zur Verfolgung aktiver Fähigkeiten und anpassbare Bewegungstasten auf dem PC.

Neue Spieler können sich das Basisspiel in den nächsten zwei Wochen mit einem Rabatt von 20 % auf Steam, im PlayStation Store und im Switch EU eShop holen oder es über den Xbox Game Pass spielen.