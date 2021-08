Lost in Random: Adventure gewinnt Gamescom-Award als bestes Indie-Spiel

Autor:, in / Lost in Random

Das Action-Adventure Lost in Random wurde auf der Gamecom 2021 als bestes Indie-Spiel ausgezeichnet.

Lost in Random wurde am Donnerstagabend auf der Gamescom zum Gewinner in der Kategorie Bestes Indie-Spiel gekürt. Das von Gothic-Märchen inspirierte Action-Adventure, wird vom preisgekrönten schwedischen Entwicklerstudio Zoink entwickelt und entspringt der zweiten Zusammenarbeit mit EA Originals, dem Indie-Label von Electronic Arts.

Spieler begeben sich zusammen mit Even und ihrem lebendigen Würfel Dicey auf eine Reise durch die verdrehte, dystopische Welt von Random. In diesem Königreich regiert der Zufall und Spieler werden diesen zu ihren Gunsten beeinflussen, explosive Würfelkämpfe erleben, Einfluss auf die Zeit nehmen und aufregende Fähigkeiten und Zaubersprüche erlernen.

Olov Redmalm, Creative Director und Lead Writer von Lost in Random äußert seine Freude über den Award in einer Gamescom-Pressemitteilung folgendermaßen:

„Ich bin so dankbar für diese Auszeichnung und freue mich für unser Team aus leidenschaftlichen Entwicklern – deren Ideen in der ganzen Welt von Random zu finden sind. Es inspiriert uns, noch weiter in ausgefallene Gebiete vorzudringen und unser Ding durchzuziehen. Ich hoffe, viele versuchen ihr Glück, lassen den Würfel fallen und erleben diese hemmungslose Kreativität selbst.“

Lost in Random erscheint am 10. September 2021 für Xbox Series X|S, Xbox One, PlayStation 5, PlayStation 4, Nintendo Switch und PC.