Lost in Random: Brandneuer Story-Trailer veröffentlicht

Zu Lost in Random wurde ein neuer Story-Trailer veröffentlicht. Ihr bekommt dabei einen neuen Einblick in die wunderschöne Welt des Spiels.

Electronic Arts und Zoink veröffentlichen heute einen neuen Story-Trailer zu Lost in Random. In dem märchenhaften Action-Adventure im Gothic-Look begeben sich Spieler auf eine Reise durch die verdrehte, dystopische Welt von Random. Der Titel des preisgekrönten schwedischen Entwicklerstudios ist Teil der Official Selection von Tribeca Games.

Den offiziellen Story-Trailer gibt es hier zu sehen:

In der makabren und wunderschönen Welt von Lost in Random treffen Spieler auf das mittellose, vom Pech verfolgte Mädchen Even, das nach seiner geliebten Schwester Odd sucht. Gemeinsam mit dem merkwürdigen lebendigen Würfel Dicey muss Even lernen, das Chaos von Random zu beherrschen – denn das Königreich steht unter der Herrschaft einer bösen Königin und nur das Chaos kann die beiden zum Erfolg führen. Lost in Random erzählt eine uralte Geschichte mit einer modernen Botschaft, und nimmt Spieler mit auf die fantastische Reise von Even und Dicey. Hinter der Story steckt der Eisner-Award-Preisträger und Autor Ryan North, der die Geschichten für Adventure Time sowie The Unbeatable Squirrel Girl von Marvel Comics geschrieben hat.

Lost in Random erscheint dieses Jahr für PlayStation 4, Xbox One, Nintendo Switch, PC auf Origin und Steam sowie PlayStation 5 und Xbox Series X|S.