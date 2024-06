Lost in Tropics: Spiel erscheint für Xbox & PlayStation

Autor:, in / Lost in Tropics

Lost in Tropics wurde offiziell für Xbox angekündigt. Im Spiel versucht ihr auf einer paradiesischen Insel zu überleben.

Lost in Tropics, ein neues Survival-Spiel mit Roguelite-Elementen, entwickelt von dem Ein-Mann-Studio Lukas GameLabs, wird auf Xbox One und Xbox Series X|S veröffentlicht.

Der Spieler findet sich auf einer paradiesischen Insel wieder, wo er sich den unbarmherzigen Elementen und der rauen Natur stellen muss. Lost in Tropics wurde am 22. Mai dieses Jahres auf PC veröffentlicht. Mit der Premiere auf PlayStation-, Xbox- und Nintendo-Konsolen ist im Jahr 2024/2025 zu rechnen.

Lost in Tropics ist ein Überlebensspiel mit realistischer Kampfmechanik zum Überleben und Elementen von Simulator, Abenteuer und Action. Die gesamte Spielumgebung basiert auf Roguelite-Mechaniken, bei denen Scheitern bedeutet, dass man von vorne anfangen muss, und das Spiel wird stark von zufällig generierten Bedingungen beeinflusst. Lost in Tropics bietet außerdem ein System mit dynamisch wechselndem Wetter, das sich ebenfalls direkt auf die Bedingungen auswirkt. Das macht jede Herangehensweise an das Spiel etwas anders.

Die Handlung dieses neuen Survival-Spiels spielt auf einer tropischen Insel, die sowohl unberechenbar als auch voller Geheimnisse ist, die es zu entdecken gilt.

Das Gameplay von Lost in Tropics umfasst eine ganze Reihe verschiedener Aktivitäten im Zusammenhang mit dem Kampf ums Überleben auf einer paradiesischen, aber gefährlichen Insel. Der Spieler muss Ressourcen sammeln, die Kunst der Jagd beherrschen, nützliche Werkzeuge herstellen, notwendige Fähigkeiten entwickeln und Unterkünfte bauen. Wichtig ist, dass die aus den auf der Insel gefundenen Ressourcen hergestellten Werkzeuge für die Jagd ausreichen. Im Kampf ums Überleben kann man auf ein System ständiger Upgrades zählen, die das ganze Spiel hindurch andauern.

In Lost in Tropics hat fast jede Entscheidung, die der Spieler trifft, echte Bedeutung und beeinflusst die Überlebenschancen des Spielers in einer feindlichen und sich ständig verändernden Umgebung.