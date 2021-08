Lost Judgment: Gameplay-Videos zeigen wahnwitzige Spielszenen

Autor:, in / Lost Judgment

Takayuki Yagami aus Lost Judgment stellt sich der Herausforderung in Tanz- und Boxclubs!

Lost Judgment wird vom Studio entwickelt, das auch für die Yakuza-Serie verantwortlich ist. Der Titel verbindet Detektivarbeit, Film-Noir-Flair und actionreiche Kämpfe zu einem Mystery-Thriller mit Takayuki Yagami als Protagonisten – einem Privatdetektiv, der diejenigen verteidigt, welche nicht vom Gesetz geschützt werden.

Lost Judgment setzt aber nicht nur auf Detektivarbeit, sondern liefert reichlich Abwechslung für das alltäglich Detektivdasein! Welche wahnwitzigen Beschäftigungen ihr nachgehen könnt, schaut ihr euch in den folgenden Videos am besten gleich selbst an:

Lost Judgment erscheint am 24. September 2021 für die Next-Gen-Plattformen PlayStation 5 und Xbox Series X|S, sowie für PlayStation 4 und Xbox One.