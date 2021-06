Autor:, in / Lost Judgment

In einem ersten Behind the Scenes-Video zu Lost Judgment wurde euch Jin Kuwana vorgestellt. Nun meldet sich Hiroshi Tamaki zu Wort, der den mysteriösen Charakter Kazuki Soma spielt.

Lost Judgment erscheint am 21. September 2021 für Xbox Series X|S, Xbox One, PlayStation 5 und PlayStation 4.