Lost Judgment: Launch-Trailer zum knallharten Action-Thriller

SEGA und Ryu Ga Gotoku Studio veröffentlichen heute den Krimi-Thriller Lost Judgment für PlayStation 5, Xbox Series X|S, PlayStation 4 und Xbox One.

Im Microsoft Store ist Lost Judgement in drei Versionen erhältlich:

Lost Judgment wurde von den Machern der Yakuza-Reihe entwickelt und verwebt Elemente der Detektivarbeit, düsterer Erzählungen und knallharter Action-Kämpfe. Der Spieler schlüpft in die Rolle von Takayuki Yagami, einem Privatdetektiv, der diejenigen verteidigt, die nicht unter dem Schutz des Gesetzes stehen.

Investigative Action: Nutze Yagamis Arsenal an Privatdetektivtricks, um Hinweise zu sammeln, von Hightech-Geräten wie Drohnen und Abhörgeräten bis hin zu knallharten Ermittlungsmethoden, beispielsweise dem Erklimmen von Gebäuden und dem Aufspüren von Verdächtigen in den Straßen der Stadt.

Freeform-Combat: Meistere Yagamis drei einzigartige, kombo-lastige Kampfkunststile, um jede Situation zu meistern, von Überfällen bis hin zu Takedowns. Der Stil kann im Talentbaum weiter angepasst werden. In den Straßenkämpfen bewaffnet sich Yagami mit Verkehrskegeln, Straßenschildern, Fahrrädern und mehr.

Undercove: Yagami ermittelt undercover an der örtlichen Highschool. Dort wurden mehrere Verbrechen gemeldet, die mit seinem Fall in Zusammenhang stehen. Er tritt dem Dance Club bei und grooved zum Rhythmus, im Robotics Club ist sein Einfallsreichtum gefragt, im Boxclub muss er sich gegen harte Gegner behaupten und in einer Fahrradgang verdient er sich den Respekt durch Rennsiege.

Erobere die Straßen: Eine Pause lohnt sich! Die Kulturstätten in Kamurocho und Ijincho sind einen Besuch wert. In Bars und anderen Hotspots kann das Nachtleben erkundetwerden. In Nebenmissionen lassen sich die detektivischen Fähigkeiten einsetzen, um den Menschen in Not zu helfen – man kann nie wissen, wessen Hilfe vielleicht von Nutzen sein kann.

Lost Judgment ist ab sofort für PlayStation 5, Xbox Series X|S, PlayStation 4 und Xbox One im Handel verfügbar.