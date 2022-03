Lost Judgment: Story-Erweiterung The Kaito Files erscheint diesen Monat

Heute gab SEGA den Zeitpunkt der Veröffentlichung für The Kaito Files bekannt.

Die Story-Erweiterung für Lost Judgment erscheint demnach am 28. März 2022 für Xbox Series X|S, Xbox One und PlayStation 4|5.

The Kaito Files lässt euch die Rolle des Charakters Masaharu Kaito übernehmen und erzählt eine brandneue Geschichte, die in Kamurocho und Isezaki Ijincho spielt.

„Nach den Ereignissen von Lost Judgment nimmt Kaito einen lukrativen Fall an, während Yagami nicht in der Stadt ist, der ihn unerwartet nach seiner alten Flamme Mikiko suchen lässt. Unterwegs trifft Kaito auf Jun, einen Teenager, der behauptet, ihr Sohn zu sein, und gemeinsam versuchen sie, die Wahrheit hinter Mikikos Verschwinden aufzudecken.“

„Jetzt steht Kaito an der Kreuzung von Vergangenheit und Gegenwart, während er es mit einem Syndikat zu tun hat, das mit Kamurochos kriminellem Untergrund in Verbindung steht. Aber warum haben sich Kaito und Mikiko getrennt, und was hat diese dunkle Fraktion mit ihr zu tun?“