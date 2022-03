Lost Judgment: Story-Erweiterung The Kaito Files erschienen

Autor:, in / Lost Judgment

Spieler von Lost Judgment können ab heute die kostenpflichtige Story-Erweiterung The Kaito Files spielen.

Ab heute können Spieler mit „The Kaito Files“ in die Rolle von Masaharu Kaito, dem Kopf der Yagami-Detektei, schlüpfen.

In der Story-Erweiterung zu Lost Judgment übernehmt ihr euren eigenen Fall und taucht in vier zusätzlichen, dramatischen Kapiteln in Kaitos Vergangenheit ein.

Durchkämmt Kamurocho nach neuen Sammelobjekten, meistert seine einzigartige sensorische Herangehensweise beim Erschnüffeln von Hinweisen und fordert mit den zwei einzigartigen Kampfstilen Bruiser und Tank ganz neue Gegner heraus.

Der DLC kostet im Einzelkauf 29,99 Euro. Er ist aber auch mit der Ultimate Edition des Spiels bzw. über Season Pass ohne weitere Kosten spielbar.

Zur Veröffentlichung zeigte SEGA heute den Launch-Trailer zu „The Kaito Files“: