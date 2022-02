Lost Lake Games: Neues Independent-Studio in Seattle gegründet

Was kommt dabei heraus, wenn ihr das Know-how von Branchenveteranen aus dem Hause Blizzard, Rockstar Games und Motiga unter einem Dach vereint?

Nun, genau das wird die Zukunft zeigen, denn vor kurzer Zeit wurde ein neues Cross-Platform-Game-Studio mit dem Namen Lost Lake Games und Sitz in Seattle gegründet. Die Leitung des Entwicklerstudios übernehmen James Phinney, seinerzeit Lead Game Designer bei Blizzard, Joe Pikop ehemaliger Character Artist bei Rockstar Games und Mark Pottorf, der als Gameplay Programmer für Studios wie Motiga, DayBreak und Highwire arbeitete.

In einem Interview sagte James Phinney kürzlich: „ Der Name Lost Lake ist ein Versprechen. Entdeckungen, Abenteuer und unvergessliche Erfahrungen. Das ist unser Versprechen an jene Spieler und unser Team. Lost Lake ist nicht an eine Plattform oder ein Genre gebunden, viel mehr fühlen wir uns der Grundüberzeugung verbunden, dass die Förderung talentierter Personen und die Stärkung der Zusammenarbeit zu unglaublichen Spielen führt.“