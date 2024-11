Lost Records: Bloom & Rage: Neuer Trailer wird nächste Woche gezeigt

Auf einen neuen Trailer dürfen sich Fans von Lost Records: Bloom & Rage in der kommenden Woche freuen.

DON’T NOD teaserte das Datum mit einem kurzen Clip via X an. Darin zu sehen ist ein nächtliches Waldszenario, und eine Krähe mit leuchtenden Augen, die sich auf der Windschutzscheibe eines Fahrzeuges niederlässt.

Lost Records: Bloom & Rage zeigte sich zuletzt im August in Form eines ersten Gameplay-Trailers bei der Gamescom Opening Night Live. Dort wurde mit dem 18. März 2025 der Release auf PC, Xbox Series X|S und PlayStation 5 verkündet.

What do you think it i̷̬̤̅s̴̱͔̒̿̕ͅ?

N̵̟̹̻͑̀͘e̶̢͕̾̽͝w̸͇͙̏ ̶̞̤͍͆̓̑t̶̬̬̄̀̋r̴̢̜͉̍̏̆a̶̫̎̿̕ḯ̴̱̚͝l̶̢̺̐͑ë̷͇͕́͒́r̷̳̹̣͝͠ December 03. pic.twitter.com/suWEjQTNgw

— Lost Records Games (@PlayLostRecords) November 25, 2024