Lost Records: Bloom & Rage: Zusammenarbeit mit Insert Coin angekündigt

Der französische Entwickler und Publisher DON’T NOD hat eine Zusammenarbeit mit Insert Coin angekündigt, um eine offizielle Bekleidungskollektion zu Lost Records: Bloom & Rage zu erstellen, die Anfang 2026 erscheinen wird.

Insert Coin ist bekannt für hochwertige Kleidung, Accessoires und Wohnartikel, die die Gaming-Kultur feiern. Fans dürfen sich auf exklusive Premium-Kleidung freuen, die die emotionale Tiefe und die Nostalgie von Lost Records: Bloom & Rage einfängt.

„Es ist großartig, mit unseren Freunden von DON’T NOD an einer Kollektion zu arbeiten, die LOST RECORDS: BLOOM & RAGE von der Leinwand in die reale Welt bringt – und als Fans des Spiels selbst war es unglaublich, Teil dieser Reise zu sein.“ – Dan Long, Leiter Kommunikation bei Insert Coin Luc Baghadoust, Executive Producer in Montreal, fügt hinzu: „Ich habe Insert Coin schon immer geliebt und meinen Life Is Strange 2 Hoodie nie ausgezogen. Mit ihnen eine Kollektion für Lost Records: Bloom & Rage zu erstellen, war eine fantastische Erfahrung, und wir hoffen, dass die Fans diese Stücke genauso lieben wie wir.“

Lost Records: Bloom & Rage ist ein innovatives, narratives Adventure-Spiel, das über zwei Zeitlinien hinweg spielt. Es erzählt die Geschichte von vier Highschool-Mädchen, die im Sommer dauerhafte Freundschaften schließen, nur um ein mysteriöses Ereignis zu erleben, das sie für immer verändern wird. Entwickelt wird das Spiel von DON’T NOD Montréal und den kreativen Köpfen hinter Life Is Strange.

Details zur Insert Coin-Kollab sollen zu einem späteren Zeitpunkt folgen.