Lost Twins 2: Neue wasserbasierte Welten, Rätsel und verbesserte Optik

Image: Playdew

Neue Wasser‑Levels, innovative Puzzle‑Mechaniken und verbesserte Optik sorgen für mehr Spielspaß in Lost Twins 2.

Taucht ein in das neue Water Update für Lost Twins 2, das ab sofort für Konsolen und PC verfügbar ist.

Die Zwillinge kehren mit frischem Wind zurück und bringen wasserbasierte Welten, neue Rätsel-Level und beeindruckende Umgebungen, die Kreativität und Neugier noch weiter anregen.

Spieler erwarten komplett neue, wasserorientierte Welten, einzigartige Puzzle‑Mechaniken mit Schwebe‑ und Strömungssteuerung sowie überarbeitete Optik und flüssigeres Gameplay.

Ob Rückkehrer oder Neueinsteiger – das Update liefert eine Welle an Entdeckungen, Charme und cleverem Level‑Design.

  1. Chicko90 23975 XP Nasenbohrer Level 2 | 01.12.2025 - 15:22 Uhr

    sieht ganz cool aus 🙂 erinnert mich irgendwie an dieses andere Geschwister 2D Plattformen Giana Sisters – TwistedDreams.

    1

