Taucht gemeinsam mit den Entwicklern im neusten Video zu Lost Words: Beyond The Page in die fantastische Welt Estorias ein.

Lost Words: Beyond the Page lässt euch in die Rolle eines jungen Mädchens schlüpfen, die ein Abenteuer in der fantastischen Welt Estorias erlebt.

Mit der Macht beweglicher Worte löst ihr Rätsel und nutzt sie anschließend als Plattformen, um weiter durch die sich stets verändernde, magische Landschaft zu reisen.

Im Rahmen der Future Game Show zeigte der Entwickler eine Präsentation mit Gameplay zu Lost Words: Beyond The Page.