Lost Words: Beyond the Page: Neues Video zum emotionalen 2D-Abenteuer veröffentlicht

Das neue Video zu Lost Words: Beyond the Page gewährt einige Einblicke in das emotionale 2D-Abenteuer.

In einem neu veröffentlichten Video zu Lost Words: Beyond The Page reden Sketchbook-Gründer und Creative Director Mark Backler und Writer Rihanna Pratchett über die Geschichte des 2D-Plattformers.

Hauptprotagonistin von Lost Words: Beyond the Page ist die circa elfjährige Izzy, die den Traum hat Schriftstellerin zu werden. Als sie ihrer Großmutter zu ehren, anfängt eine Geschichte zu schreiben erlebt sie die fantastischen Abenteuer ihrer selbst verfassten Fantasie-Erzählung am eigenen Leib.

Lost Words: Beyond the Page erscheint am 6. April 2021 für Xbox One, PlayStation 4, Nintendo Switch und PC.