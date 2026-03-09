Lou’s Lagoon: Cozy-Adventure unterstützt Xbox Play Anywhere

Lou’s Lagoon erscheint 2026 nicht nur für Steam und Nintendo Switch, sondern nun auch für PlayStation und Xbox. Das haben Tiny Roar und Megabit Publishing bekanntgegeben und gleichzeitig bestätigt, dass Xbox Play Anywhere unterstützt wird, sodass Spieler ohne zusätzliche Kosten zwischen Konsole und PC wechseln können.

Begleitet wurde die Ankündigung von einem neuen Trailer, der einen frischen Blick auf die verschiedenen Gadgets des Spiels wirft – darunter den Swirler 2000, mit dem sich Ressourcen einsammeln lassen – sowie auf die emotionale Geschichte rund um die Suche nach dem verschwundenen Onkel Lou.

Das Spiel entführt in das tropische Inselarchipel Limbo, das gerade von einem schweren Sturm getroffen wurde. Die Spieler steigen in ihr Wasserflugzeug, helfen den Bewohnern beim Wiederaufbau und erkunden die Inselwelt, während sie Hinweise auf Onkel Lous Verbleib sammeln.

Die Mischung aus gemütlicher Erkundung, Crafting und einer persönlichen Mystery‑Story hat bereits großen Anklang gefunden und über 100.000 Steam‑Wishlists erreicht.

Im Mittelpunkt stehen das freie Erkunden der Inseln, das Steuern und Aufrüsten des eigenen Wasserflugzeugs, der Ausbau der eigenen Basis sowie umfangreiche Anpassungsmöglichkeiten für Charakter und Flugzeug.

Gleichzeitig entwickelt sich die Geschichte Stück für Stück weiter, während man Lou’s Spur folgt und die Geheimnisse des Archipels aufdeckt.