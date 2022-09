LucasFilm Games: Produzent deutet neues Maniac Mansion an

Autor:, in / LucasFilm Games

Nach dem Erfolg von Return to Monkey Island deutet der Produzent von LucasFilm Games ein neue Maniac Mansion an.

Kürzlich brachte Devolver Digital mit Return to Monkey Island einen neuen Teil der Adventure-Reihe von Ron Gilbert auf den Markt.

Seinen Ursprung hatten die Kultspiele bei LucasFilm Games mit dem ersten Teil The Secret of Monkey Island.

Gilbert und LucasFilm Games schufen aber in den 1990er Jahren auch Maniac Mansion. Und da keimt jetzt eine leichte Hoffnung auf, dass auch diese Spielreihe einen weiteren Teil erhält.

So zeigt sich Craig Derrick, Executive Producer bei LucasFilm Games, überwältigend von dem Erfolg von Return to Monkey Island. So postete er ein Bild mit einem Metacritic-Score von 88.

In einigen Tweets sprach Derrick darüber, wie er vor 14 Jahren das Monkey Island-Franchise mit den Special Editions wiederbelebte, das eigentliche Zie aber war Ron Gilbert und das Team zu versammeln, um einen weiteren Teil zu machen.

Er sagte auch, dass er bereit sei, zurück in die Villa zu gehen, womit er natürlich Maniac Mansion meinte.

Mit einem erfolgreichen Return to Monkey Island als Trumpf in der Hand, dürfte sich ein neues Maniac Mansion sicher leichter auf die Beine stellen lassen.