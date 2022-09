Lucid: 2D-Sidescroller führt in kristalline Welt

Autor:, in / Lucid

Der 2D-Sidescroller führt Spieler in Lucid in eine kristalline Welt, die von einer Katastrophe heimgesucht wurde.

Im 2D-Sidescroller Lucid von Entwickler The Matte Black Studio entdeckten Spieler 2024 in wunderschöner Pixelgrafik ihre eigene Legende auf Xbox Series X|S und Xbox One.

Spieler bewegen sich durch eine kristalline Welt, die von einer Katastrophe zerrissen wurde, und nehmen mächtige Fähigkeiten auf, die ihre Bewegungsmöglichkeiten erweitern und den Kampf gegen eine Vielzahl von Gegnern und Bossen verbessern.

Features

Klassische Präzisions-Jump’n’Run-Action, inspiriert von den großen Vorbildern, gerendert in wunderschöner Pixelkunst

Präzise Steuerung und Bewegung für ein fantastisches Plattform- und Kampfgefühl

Entwickelt euer Moveset und euer Kampfpotenzial mit 5 verschiedenen Crystal Arts

Meistert eure Bewegungen und Moves, um die Kämpfe zu gewinnen

Erkundet eine riesige, vernetzte und geschichtsträchtige Welt voller Geheimnisse und Gefahren

Jedes Gebiet beherbergt seinen eigenen einzigartigen Dungeon, der eure Beherrschung der Kristallkünste auf die Probe stellt

Wählt euren eigenen Weg und entscheidet, welches Level ihr als nächstes angehen wollt

Trefft eine große Anzahl von Charakteren, von den freundlichen bis zu den weniger freundlichen

Tretet gegen eine riesige Auswahl an gefährlichen Gegnern und furchterregenden Bossen an

Wunderschöne Pixel-Kunstlandschaften mit detaillierten Parallaxen-Hintergründen vermitteln ein Gefühl von Tiefe und Eintauchen

Originalmusik, inspiriert von Titeln aus unseren Lieblingsspielen, die von den chilligen Beats von DK Country bis zum pulsierenden Elektrorock von Mega Man X reichen