LucidSound LS35X: Headset dauerhaft im Preis gesenkt

LucidSound, eine der am schnellsten wachsenden Gaming-Headset-Marken, kündigt eine dauerhafte Preissenkung für ihr preisgekröntes LS35X Wireless Surround Sound Stereo Gaming Headset für Xbox Series X|S, Xbox One und Windows 10 in Schwarz und Rose Gold an.

Zwei Jahre nach dem Rose Gold-Debüt im Herbst 2019 verlieben sich die Verbraucher weiterhin in diese Farbvariante des von den Fans bevorzugten Headsets. Mit einer Preissenkung von 55 Euro möchte LucidSound das Premium-Headset für diejenigen zugänglicher machen, die sich auf den Gewinn konzentrieren möchten. Das LucidSound LS35X kostet jetzt 129,99 Euro.

Das LS35X nutzt die Xbox Wireless-Technologie, um sich mit nur einem einzigen Tastendruck mit der Konsole zu verbinden. Der kristallklare Klang in Kombination mit den Quick Access Audio Controls sorgt dafür, dass die Spieler in keinem Spiel einen Takt verpassen. Das LS35X ist auch auf Komfort ausgelegt, mit ultraweichen, leicht austauschbaren, gelgekühlten Ohrmuscheln mit fortschrittlichem Memory-Schaum, perfekt für lange Gaming-Sessions.

Mit all diesen fantastischen Merkmalen, sowohl oben als auch unten, bietet diese Preissenkung von 55 Euro einen erstaunlichen Wert für das Premium-LS35X für Gamer auf der ganzen Welt!

Weitere wichtige Merkmale dieses Gaming-Headsets: