Lumote: The Mastermote Chronicles: 3D-Puzzle-Plattformer erscheint 2022

Das globale Videospiele-Publishing-Label Wired Productions und der Entwickler Luminawesome Games Ltd. geben bekannt, dass Lumote: The Mastermote Chronicles Anfang 2022 für Nintendo Switch, PC, PlayStation 4, Xbox Series X/S und Xbox One erscheinen wird.

Wired Productions kündigt außerdem eine limitierte physische Version des Titels an, allerdings nur für Nintendo Switch und PlayStation 4. Jedes limitierte Exemplar von Lumote: The Mastermote Chronicles ist über den Wired Productions Store und bei ausgewählten Händlern erhältlich. Diese wird ein doppelseitig gefaltetes Poster, ein rückseitiges Inlay, ein einzigartiges Set von Aufklebern mit dem biolumineszenten Helden sowie einen digitalen Download für die Lumote-EP enthalten, und als ob das noch nicht genug wäre, eine Anleitung zum Häkeln deines ganz eigenen Lumote.

„Michelle Rocha, Kyle Rocha, Arn und Paul Ruskay von Luminawesome sind einige der leidenschaftlichsten und kreativsten Entwickler, mit denen ich je zusammengearbeitet habe.“ sagte Neil Broadhead, Marketingleiter bei Wired Productions. „Dass Wired in der Lage ist, das Team bei der Veröffentlichung eines Projekts zu unterstützen, mit dem sie 2015 begonnen haben, ist etwas, das wir sehr genießen, und mit der Weiterentwicklung zu The Mastermote Chronicles neben der physischen Veröffentlichung haben wir wirklich das Gefühl, dass wir eine großartige Edition haben, die feiert, was Luminawesome erreicht haben.“

Lumote: The Mastermote Chronicles schickt die Spieler in die neonfarbene Unterwasserwelt von The Great Depths, die mit allen möglichen Formen, Farben und Unterwasserbewohnern gefüllt ist, während sie als der matschige Held Lumote auf Entdeckungsreise gehen. Lumote muss sich seinen Weg durch eine Welt voller Rätsel bahnen, springen und denken. Lumotes Fähigkeit, Motes zu besitzen, hilft ihm dabei, Bereiche zu erreichen, die normalerweise nicht zugänglich sind. Für jedes Rätsel, das Lumote löst und dabei Blumentore öffnet, ist es einen Schritt näher an der Suche nach Mastermote!

Schaut euch dazu den Lumote: The Mastermote Chronicles Gameplay Trailer an:

