Lumote: The Mastermote Chronicles: Release-Termin zum 3D-Puzzle-Plattformer

Das Indie-Games-Publishing-Label Wired Productions und der Entwickler Luminawesome Games Ltd. freuen sich, bekannt zu geben, dass der fesselnde 3D-Puzzle-Plattformer Lumote: The Mastermote Chronicles, am 24. März 2022 für Nintendo Switch, PC, PlayStation 4 und Xbox One erscheinen wird.

Lumote: The Mastermote Chronicles erweitert das Early-Access-PC-Spiel Lumote und unterstützt Luminawesome dabei, eine vollständige Version der von der Kritik gefeierten Veröffentlichung zu liefern, die eine zusätzliche Geschichte bietet, eine völlig neue Spielwelt schafft, in der man als der mächtige Mastermote spielt, und eine neue Ebene von Herausforderungen, Rätseln und Sammelobjekten enthält.

In einem brandneuen Gameplay-Trailer, der von Michelle Rocha, Entwicklerin und Mitbegründerin von Luminawesome Games, gesprochen wird, werden die Spieler auf eine Reise durch The Great Depths mit dem neugierigen und liebenswerten Protagonisten Lumote mitgenommen. Während der Trailer in die Unterwasserwelt eintaucht, werden die Spieler mit den biolumineszenten Kreaturen, den Motes, bekannt gemacht, die ihr Leben tief in der Bioverse verbringen und sich mit den Rhythmen der elektronischen Klangwelt zufriedengeben.