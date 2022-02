Lumote: The Mastermote Chronicles: Release-Termin zum Puzzle-Plattformer in neuem Trailer verkündet

Der Publisher Wired Productions verriet heute das Datum für die Veröffentlichung für den von Luminawesome Games entwickelten Puzzle-Plattformer Lumote: The Mastermote Chronicles.

In einem neuen Trailer, der aktuelle Spielszenen zeigt, wird der 24. März 2022 für den Release auf Xbox One, PlayStation 4, Nintendo Switch, PC und Stadia verkündet.

„Begebt euch in die neonfarbene Unterwasserwelt von The Great Depths, die mit allen möglichen Formen, Farben und Unterwasserbewohnern gefüllt ist, und erkundet sie als der schwammige Held, Lumote. Lumote muss sich seinen Weg durch eine Welt voller Rätsel bahnen, springen und denken. Lumotes Fähigkeit, Motes zu besitzen, hilft ihm dabei, Bereiche zu erreichen, die normalerweise nicht zugänglich sind. Für jedes Rätsel, das Lumote löst und dabei Blumentore öffnet, ist es einen Schritt näher an der Suche nach Mastermote!“