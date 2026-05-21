Luna Abyss: Action-Adventure ab sofort im Xbox Game Pass spielbar

Luna Abyss erscheint heute für PC und Konsolen und startet direkt im Xbox Game Pass.

Jetzt verfügbar: Luna Abyss ist ab sofort für PC via Steam und Epic Games Store, PlayStation 5 sowie Xbox Series X|S erschienen. Gleichzeitig ist der Titel im Xbox Game Pass auf Konsole, PC und via Cloud Gaming spielbar.

Das Action-Adventure setzt auf eine Mischung aus First-Person-Combat, Bullet-Hell-Mechaniken und Plattforming in einer düsteren Sci-Fi-Umgebung. Spieler übernehmen die Rolle von Fawkes, einem Gefangenen auf dem mysteriösen Mond Luna, der tief in einen riesigen unterirdischen Megastruktur-Komplex geschickt wird.

Relevanz erhält der Release vor allem durch die breite Plattformverfügbarkeit zum Start sowie die direkte Integration in den Xbox Game Pass. Damit ist der Titel ohne zusätzliche Kaufbarriere für Abonnenten auf Xbox Series X|S, PC und Cloud zugänglich.

Neben der Standardversion wird auch eine Deluxe Edition angeboten, die unter anderem den Original-Soundtrack von David Housden enthält. Zusätzlich wird zum Launch ein Rabatt von 20 Prozent in der ersten Woche gewährt.

Gameplay-seitig kombiniert Luna Abyss schnelle Bewegungsmechaniken wie Sprinten, Dashen und Springen mit intensiven Kämpfen gegen korrumpierte Gegner und kosmische Horror-Elemente. Die Spielwelt basiert auf einer verlassenen Kolonie tief im Inneren des Mondes, in der eine künstliche Gefängnisinstanz namens Aylin jede Bewegung überwacht.

Der Titel setzt stark auf Erkundung, Story-Fragmentierung und eine zunehmend eskalierende Atmosphäre innerhalb der sogenannten „Abyss“-Strukturen.