Luna Abyss: Bullet-Hell-Action landet im Mai im Game Pass

Luna Abyss von Kwalee erhält Release-Termin und erscheint im Mai 2026 für Xbox, PC und PS5.

Luna Abyss hat einen offiziellen Release-Termin erhalten und erscheint am 21. Mai 2026. Das Spiel wird von dem britischen Publisher Kwalee sowie dem internen Studio Kwalee Labs entwickelt.

Das Einzelspieler-Action-Adventure setzt auf eine storygetriebene Erfahrung mit flüssigem Platforming und intensiven Bullet-Hell-Kämpfen. Spieler übernehmen die Rolle von Fawkes, einem Gefangenen auf Luna – einem sogenannten „mimischen Mond“.

Im Verlauf der Geschichte geraten Spieler zwischen eine kryptische Prophezeiung und ihre eigene Haftstrafe, während sie die tiefen Ebenen des Abgrunds erkunden.

Luna Abyss erscheint für Xbox Series X|S, Xbox auf PC, Xbox Cloud Gaming (im Game Pass), PC über Steam und den Epic Games Store sowie für PlayStation 5.