Luna Abyss: Bullet-Hell-Action landet im Mai im Game Pass

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Image: Kwalee

Luna Abyss von Kwalee erhält Release-Termin und erscheint im Mai 2026 für Xbox, PC und PS5.

Luna Abyss hat einen offiziellen Release-Termin erhalten und erscheint am 21. Mai 2026. Das Spiel wird von dem britischen Publisher Kwalee sowie dem internen Studio Kwalee Labs entwickelt.

Das Einzelspieler-Action-Adventure setzt auf eine storygetriebene Erfahrung mit flüssigem Platforming und intensiven Bullet-Hell-Kämpfen. Spieler übernehmen die Rolle von Fawkes, einem Gefangenen auf Luna – einem sogenannten „mimischen Mond“.

Im Verlauf der Geschichte geraten Spieler zwischen eine kryptische Prophezeiung und ihre eigene Haftstrafe, während sie die tiefen Ebenen des Abgrunds erkunden.

Luna Abyss erscheint für Xbox Series X|S, Xbox auf PC, Xbox Cloud Gaming (im Game Pass), PC über Steam und den Epic Games Store sowie für PlayStation 5.

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7 Kommentare Added

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  1. I Legend l 28975 XP Nasenbohrer Level 4 | 24.04.2026 - 15:36 Uhr

    Cooles Design, geile Technik… aber leider – obwohl Shooter-Fan durch und durch – einfach nicht mein Genre. Schade!

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  3. Ranzeweih 154475 XP God-at-Arms Silber | 24.04.2026 - 15:46 Uhr

    Im Pass zocke ich das, kaufen würde ich es wahrscheinlich nicht, weil ich mir denke, daß es recht frustig wird.

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  6. EdgarAllanFloh 129200 XP Man-at-Arms Onyx | 24.04.2026 - 16:10 Uhr

    Bullett-Hell-Kämpfe sind nicht so meins. Aber das Gunplay sah schon mal gut aus. Kaufen werde ich es definitiv nicht.

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