Luna Abyss: Entwicklerteam kurz nach Release vollständig entlassen

Nur wenige Wochen nach dem Start von Luna Abyss wurde das komplette Entwicklerteam entlassen.

Weniger als einen Monat nach der Veröffentlichung von Luna Abyss ist das gesamte Entwicklerteam hinter dem Cosmic-Horror-Shooter entlassen worden.

Die Nachricht wurde von Kwalee Labs-CEO Hollie Emery über LinkedIn bestätigt. Demnach wurden am 16. Juni alle neun Mitarbeiter des Studios freigestellt. Einen konkreten Grund für die Entscheidung nannte Emery nicht, erklärte jedoch, dass die Maßnahme „vollständig außerhalb ihrer Kontrolle“ gelegen habe.

Besonders bemerkenswert ist der Zeitpunkt der Entlassungen. Luna Abyss erschien am 21. Mai für Xbox Series X|S, PlayStation 5 und PC und wurde sowohl von Kritikern als auch von Teilen der Spielerschaft positiv aufgenommen.

In ihrem Statement betonte Emery, wie stolz das Team auf die Veröffentlichung des Projekts sei. Trotz zahlreicher Herausforderungen während der Entwicklung sei Luna Abyss ein Karrierehöhepunkt für die beteiligten Entwickler gewesen. Gleichzeitig bedankte sie sich bei allen Unterstützern, die an das Projekt geglaubt hätten.

Der Shooter versetzt Spieler in die Rolle eines Gefangenen, der gezwungen wird, eine verlassene Megastruktur unter der Oberfläche des Mondes Luna zu erkunden. Das Spiel kombiniert Ego-Shooter-Action mit Bullet-Hell-Elementen, hoher Beweglichkeit und einer düsteren Cosmic-Horror-Atmosphäre.

Auf Metacritic erreicht Luna Abyss derzeit einen Kritikerwert von 81 Punkten. Auch zahlreiche Medien äußerten sich positiv über das Spiel und hoben insbesondere die Mischung aus Horror, Erkundung und schnellen Kämpfen hervor.

Für die neun betroffenen Entwickler beginnt nun die Suche nach neuen Beschäftigungsmöglichkeiten innerhalb der Branche.