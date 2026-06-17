Luna Abyss: Entwicklerteam kurz nach Release vollständig entlassen

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Image: Kwalee / Luna Abyss

Nur wenige Wochen nach dem Start von Luna Abyss wurde das komplette Entwicklerteam entlassen.

Weniger als einen Monat nach der Veröffentlichung von Luna Abyss ist das gesamte Entwicklerteam hinter dem Cosmic-Horror-Shooter entlassen worden.

Die Nachricht wurde von Kwalee Labs-CEO Hollie Emery über LinkedIn bestätigt. Demnach wurden am 16. Juni alle neun Mitarbeiter des Studios freigestellt. Einen konkreten Grund für die Entscheidung nannte Emery nicht, erklärte jedoch, dass die Maßnahme „vollständig außerhalb ihrer Kontrolle“ gelegen habe.

Besonders bemerkenswert ist der Zeitpunkt der Entlassungen. Luna Abyss erschien am 21. Mai für Xbox Series X|S, PlayStation 5 und PC und wurde sowohl von Kritikern als auch von Teilen der Spielerschaft positiv aufgenommen.

In ihrem Statement betonte Emery, wie stolz das Team auf die Veröffentlichung des Projekts sei. Trotz zahlreicher Herausforderungen während der Entwicklung sei Luna Abyss ein Karrierehöhepunkt für die beteiligten Entwickler gewesen. Gleichzeitig bedankte sie sich bei allen Unterstützern, die an das Projekt geglaubt hätten.

Der Shooter versetzt Spieler in die Rolle eines Gefangenen, der gezwungen wird, eine verlassene Megastruktur unter der Oberfläche des Mondes Luna zu erkunden. Das Spiel kombiniert Ego-Shooter-Action mit Bullet-Hell-Elementen, hoher Beweglichkeit und einer düsteren Cosmic-Horror-Atmosphäre.

Auf Metacritic erreicht Luna Abyss derzeit einen Kritikerwert von 81 Punkten. Auch zahlreiche Medien äußerten sich positiv über das Spiel und hoben insbesondere die Mischung aus Horror, Erkundung und schnellen Kämpfen hervor.

Für die neun betroffenen Entwickler beginnt nun die Suche nach neuen Beschäftigungsmöglichkeiten innerhalb der Branche.

Quelle
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23 Kommentare Added

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  2. xXCickXx 137835 XP Elite-at-Arms Gold | 17.06.2026 - 11:44 Uhr

    Das ist mega bitter, ohmann.
    Ich werds hoffentlich schaffen es mich zu zocken so lange es im Gamepass ist

    0
  3. Robilein 1290860 XP Xboxdynasty Legend Platin | 17.06.2026 - 11:44 Uhr

    Tut mir leid für die Mitarbeiter. Das Spiel wäre vielleicht besser durch die Spieler bewertet worden wenn es nicht von vorne bis hinten so woke wäre.

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    • Katanameister 469930 XP Xboxdynasty MVP Bronze | 17.06.2026 - 11:57 Uhr
      Antwort auf Robilein

      Als ich irgendwas mit „Xier“ gelesen hatte, war es vorbei, schade eigentlich, das Gameplay war relativ unterhaltsam.

      0
        • Bratenbengel 31865 XP Bobby Car Bewunderer | 17.06.2026 - 12:27 Uhr
          Antwort auf Robilein

          Man kann ja schnell mit Cheats und überspringen der Müllstory die 100% erreichen.
          Neben den Machern von South of Wokenight die nächsten die weg sind. Naja lernen halt nicht. Pech.

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          • Robilein 1290860 XP Xboxdynasty Legend Platin | 17.06.2026 - 12:32 Uhr
            Antwort auf Bratenbengel

            South of Midnight ist nichts dagegen. Da gibt’s keine Männer mit Brüsten.

            Aber ja, hab’s auch komplettiert während ich Podcast gehört habe. Das ging schnell und dachte mir ich hab’s angefangen, da komplettiere ich es noch fertig.

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          • Kitomy 91325 XP Posting Machine Level 1 | 17.06.2026 - 12:43 Uhr
            Antwort auf Bratenbengel

            Da ist aj das schlimme, ich würde gern mal wissen wie viele Milliarden, ja Billionen diese unnötige Woke Ausrichtung der Wirtschaft gekostet hat.

            Bei auf Arbeit hat das ja auch sehr viel Schaden angerichtet…

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            • kleineAmeise 176680 XP P3P3 L3 P3W P3W Shot 3 | 17.06.2026 - 13:29 Uhr
              Antwort auf Kitomy

              Stell dir vor, Deutschland spielt bei der WM und öffentlich-rechtliche Verkehrsmittel fahren mit Regenbogenflaggen umher.
              Wie bescheuert kann man noch sein!

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              • Kitomy 91325 XP Posting Machine Level 1 | 17.06.2026 - 13:37 Uhr
                Antwort auf kleineAmeise

                Ich stell mir das gerade vor, man wird Weltmeister und wird dann als Nazi beschimpft, weil man mit Deutschlandflagge im Auto Corso unterwegs ist…

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          • Katanameister 469930 XP Xboxdynasty MVP Bronze | 17.06.2026 - 12:51 Uhr
            Antwort auf Bratenbengel

            Da kann man nur hoffen, dass die es lernen werden, sieht aber leider nicht so aus, es wird munter weiter so gemacht 👎.

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    • Kitomy 91325 XP Posting Machine Level 1 | 17.06.2026 - 12:32 Uhr
      Antwort auf Robilein

      Ja, hab da auch von jemanden in Bericht zu gesehen.
      Als das überhand nahm, hat er auch gesagt puh schwierig, am liebsten würde er jetzt aufhören….

      Wenn das so überhand nimmt, dann kann das Game noch so gut sein….

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    • Kitomy 91325 XP Posting Machine Level 1 | 17.06.2026 - 12:55 Uhr
      Antwort auf Robilein

      Ach ja, Fable muss da gewaltig aufpassen…

      Wenn das auch nur ein wenig too much ist, wird es zu recht komplett auseinander genommen.

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    • Ash2X 346420 XP Xboxdynasty Veteran Gold | 17.06.2026 - 14:16 Uhr
      Antwort auf Robilein

      Das ist schon übertrieben. Im Verhältnis zu Spidey 2 ein Witz.
      Allerdings auch komplett unnötig und deplatziert.

      0
  4. Katanameister 469930 XP Xboxdynasty MVP Bronze | 17.06.2026 - 11:58 Uhr

    Habe es einige Stunden gespielt, aber die woke Thematik hat mich so genervt, dass ich es abbrechen musste, wahrscheinlich hat es sich auch deswegen schlecht verkauft.

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  5. Karamuto 325940 XP Xboxdynasty Veteran Gold | 17.06.2026 - 12:32 Uhr

    Hör ich zum ersten Mal von… Tut mir leid für das Team.

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  6. Try2defeatme96 40640 XP Hooligan Krauler | 17.06.2026 - 13:48 Uhr

    Traurig, finde das Spiel gut. Muss man sich aber auch mal vorstellen: Man arbeitet an einem Projekt das bei release absolut solide Bewertungen erhält und wird zum Dank entlassen. Würde ich professionell als Entwickler auf dem Jobmarkt arbeiten, würde ich die Branche wechseln, weil diese nicht Zukunftsfähig für einen selbst ist.

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  8. Ash2X 346420 XP Xboxdynasty Veteran Gold | 17.06.2026 - 14:15 Uhr

    Irgendwann fand ich es doch ganz gut (Kapitel 1+2 sind recht träge) aber wenn man bedenkt wie lange es offenbar entwickelt wurde und es nur neun Entwickler waren kann ich verstehen wenn man sowas nicht nochmal machen möchte.

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  9. ShellingFord135 15975 XP Sandkastenhüpfer Level 3 | 17.06.2026 - 14:25 Uhr

    Das sit schon echt krass. Ich hab das Spiel auf meiner to do Liste. Es sieht ziemlich gut aus, sehr Doom Like, und ist dank hervorragender Accessibility Options jedem zugänglich und für Completionists wie mich eine klare Empfehlung. Die haben hier nach meiner Facon einen guten Job gemacht. Und dann ein paar Wochen nach release direkt gefeuert zu werden ist schon krass

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