Luna Abyss: Gameplay-Trailer zeigt die Umgebungen des Mondes

Das Entwicklerstudio Bonsai Collective hat heute einen brandneuen Trailer veröffentlicht, der den vollen Umfang und die Ambitionen hinter dem kommenden erzählerischen First-Person-Action-Adventure Luna Abyss zeigt.

Der 100-Sekunden-Spot zeigt die jenseitigen Umgebungen des Spiels und bietet den Spielern den bisher besten Blick auf den sorgfältig gestalteten Kosmos unter der Oberfläche des als Luna bekannten Mondes, den Entwickler Bonsai Collective für Fans von Story-Shootern aller Art zusammengestellt hat.

Wie der Trailer zeigt, ist Luna Abyss ein Genuss für alle Sinne. Die verfallene Megastruktur des Spiels hüllt den Spieler häufig in überwältigende Dunkelheit, die nur von konzentrierten Lichtstrahlen durchbrochen wird, die kurzzeitig den Blick auf die vor ihm liegenden Ruinen freigeben.

Luna ist eine Welt voller Geheimnisse, in deren Höhlen die Überreste einer langen verschollenen Kolonie verstreut sind und deren Täler als geeignete Kammer für die Gefangenen dienen, die in die Tiefen des Abyss geschickt werden, um ihre Strafe abzuarbeiten.

Nur mit einem künstlichen Gefängniswärter namens Aylin als Führer stellt sich die Frage, was mit Lunas verlorener Kolonie geschehen ist. Welche Geheimnisse birgt die einst so wohlhabende Stadt Greymont? Und was sind das für seltsame Stimmen, die aus der Tiefe zu dir rufen?

Benni Hill, Creative Director bei Bonsai Collective: „Luna Abyss mag unser erster Titel als Bonsai sein, aber jeder hier hat jahrelange Erfahrung in der Arbeit an einigen erstaunlichen Titeln gesammelt. Wir wollten all diese Talente bündeln und etwas erschaffen, das jeder spielen kann; ein erzählerisch getriebenes Bullet-Hell-FPS, das eine echte Herausforderung bietet, ohne diejenigen zu züchtigen, die andere Spiele in diesem Genre zu anspruchsvoll finden. Wir haben eine Welt, die jeder erleben soll, egal wie er spielt.“

Auf eurer Reise durch die Eingeweide der mysteriösen Luna werdet ihr von dem fremden Terrain, den verdrehten kosmischen Schrecken, die es bevölkern, und den verstörenden Enthüllungen, die sich in seiner Tiefe verbergen, herausgefordert werden. Um sie zu überwinden, müsst ihr in Sekundenbruchteilen Entscheidungen treffen, indem ihr eine Kombination aus Traversalfähigkeiten und einem Arsenal an Waffen einsetzt.

Features

Das vergrabene Geheimnis: Entdeckt die Geheimnisse des mimischen Mondes und den Abgrund in seinen Tiefen. Begegnet den Überbleibseln des Untergangs der Kolonie und entdeckt eure Rolle in dieser untergegangenen Welt. Lernt alle Geheimnisse kennen, die der Abgrund zu bieten hat.

Entdeckt die Geheimnisse des mimischen Mondes und den Abgrund in seinen Tiefen. Begegnet den Überbleibseln des Untergangs der Kolonie und entdeckt eure Rolle in dieser untergegangenen Welt. Lernt alle Geheimnisse kennen, die der Abgrund zu bieten hat. Verlassene Abgründe: Sprintet, springt und rennt euch euren Weg durch diese brutalistische Alien-Megastruktur. Erlebt flüssiges First-Person-Platforming, während ihr durch Luna und die Tiefen des Abgrunds reist.

Sprintet, springt und rennt euch euren Weg durch diese brutalistische Alien-Megastruktur. Erlebt flüssiges First-Person-Platforming, während ihr durch Luna und die Tiefen des Abgrunds reist. Kugelhagel-Kampf: Überlebt tödliche Begegnungen mit verderbten Seelen und verdrehten kosmischen Schrecken. Meistert eure Waffen und trefft blitzschnelle Entscheidungen im rasanten, explosiven Kugelhagel-Kampf.

Luna Abyss wird von einem kleinen und inklusiven Team von 15 Entwicklern für Konsole und PC entwickelt, die eine Leidenschaft für den Aufbau von Welten, das Erzählen von Geschichten und klassische Videospiele haben. Bonsai Collective setzt sich mit ganzem Herzen für die Förderung der psychischen Gesundheit und des Wohlbefindens innerhalb des Studios ein und ist stolz darauf, einen Raum zu schaffen, in dem sich das Team in seiner Haut, seiner Identität, seinem Glauben, seinen Werten und seiner Kultur sicher und geborgen fühlt.