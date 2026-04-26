Luna Abyss: Release-Datum enthüllt – Düsterer Sci-Fi-Shooter direkt im Game Pass

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Image: Kwalee / Luna Abyss

Luna Abyss startet im Mai 2026 im Xbox Game Pass – Release-Termin und Plattformen bestätigt!

Luna Abyss erscheint am 21. Mai 2026 und wird direkt zum Launch im Xbox Game Pass verfügbar sein.

Abo-Plattformseitig ist das Spiel für Xbox Series X|S, Xbox auf PC sowie Xbox Cloud Gaming vorgesehen. Damit steht der Titel plattformübergreifend innerhalb des Xbox-Ökosystems bereit.

Im Mittelpunkt der Handlung steht die Figur Fawkes, ein Gefangener, der gezwungen ist, eine verlassene Megastruktur tief unter der Oberfläche eines künstlichen Mondes zu erforschen. Ziel ist es, eine verlorene Technologie zu bergen und eine verschollene Kolonie aufzuspüren, während eine künstliche Gefängniswärterin namens Aylin jede Bewegung überwacht.

Die Spielwelt führt durch uralte Ruinen, in denen die Überreste der einst florierenden Stadt Greymont verborgen liegen. Hinweise auf Ereignisse wie die sogenannte Geißel, die Lehren des Allvaters und den Chor des Kollektivs bilden dabei zentrale Elemente der Hintergrundgeschichte.
Luna Abyss erscheint am 21. Mai 2026 für Xbox Series X|S, Xbox auf PC und Xbox Cloud Gaming.

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7 Kommentare Added

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  1. ZombieGott79 95040 XP Posting Machine Level 3 | 26.04.2026 - 09:23 Uhr

    Da das Spiel im GP erscheint werde ich es eine Chance geben. So schlecht sah es ja nicht aus .

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  4. BLACK 8z 114230 XP Scorpio King Rang 2 | 26.04.2026 - 09:38 Uhr

    Könnte ne Überraschung werden. Wenn das Gameplay und der Schwierigkeitsgrad passt, bin ich dabei 👍🏼

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