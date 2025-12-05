Luna Abyss: The Eye Has Opened Trailer veröffentlicht

Das FPS-Action-Adventure-Spiel Luna Abyss enthüllt einen atmosphärischen neuen Trailer mit dem Titel „The Eye Has Opened” (Das Auge hat sich geöffnet).
Luna Abyss ist ein storybasiertes Action-Adventure für Einzelspieler mit flüssigen Plattformelementen und Bullet-Hell-Kämpfen. Die Spieler begleiten Fawkes, einen Gefangenen auf Luna, einem nachgeahmten Mond, und finden sich zwischen einer geheimnisvollen Prophezeiung und ihrer Gefängnisstrafe wieder.
Spieler können die Geheimnisse des Abgrunds aufdecken, indem sie die Demo auf Steam herunterladen. Die Demo stellt mehrere Schauplätze aus dem Spiel vor, in denen die Spieler verdorbenen Seelen und verdrehten kosmischen Schrecken begegnen.
Schau ich mir erstmal an wenn es dann erschienen ist
Sieht schon abgefahren aus.
Ja doch, hat was. Wenn auch jetzt nicht so viel anderes, mal gucken ob’s was wird.
Das werde ich definitiv weiter verfolgen. Hatte mich sofort am Haken, sehr coole Atmosphäre
Sieht schon interessant aus und ne Demo auf steam 🤔
Doom auf LSD?