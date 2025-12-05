Luna Abyss: The Eye Has Opened Trailer veröffentlicht

Luna Abyss erscheint 2026 für PC über Steam und Epic Games Store, PlayStation 5 und Xbox Series X|S.

Das FPS-Action-Adventure-Spiel Luna Abyss enthüllt einen atmosphärischen neuen Trailer mit dem Titel „The Eye Has Opened” (Das Auge hat sich geöffnet).

Luna Abyss ist ein storybasiertes Action-Adventure für Einzelspieler mit flüssigen Plattformelementen und Bullet-Hell-Kämpfen. Die Spieler begleiten Fawkes, einen Gefangenen auf Luna, einem nachgeahmten Mond, und finden sich zwischen einer geheimnisvollen Prophezeiung und ihrer Gefängnisstrafe wieder.

Spieler können die Geheimnisse des Abgrunds aufdecken, indem sie die Demo auf Steam herunterladen. Die Demo stellt mehrere Schauplätze aus dem Spiel vor, in denen die Spieler verdorbenen Seelen und verdrehten kosmischen Schrecken begegnen.

  4. HaLoFaN91 115865 XP Scorpio King Rang 3 | 05.12.2025 - 20:57 Uhr

    Das werde ich definitiv weiter verfolgen. Hatte mich sofort am Haken, sehr coole Atmosphäre

