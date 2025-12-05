Luna Abyss: The Eye Has Opened Trailer veröffentlicht

Das FPS-Action-Adventure-Spiel Luna Abyss enthüllt einen atmosphärischen neuen Trailer mit dem Titel „The Eye Has Opened” (Das Auge hat sich geöffnet).

Luna Abyss ist ein storybasiertes Action-Adventure für Einzelspieler mit flüssigen Plattformelementen und Bullet-Hell-Kämpfen. Die Spieler begleiten Fawkes, einen Gefangenen auf Luna, einem nachgeahmten Mond, und finden sich zwischen einer geheimnisvollen Prophezeiung und ihrer Gefängnisstrafe wieder.

Spieler können die Geheimnisse des Abgrunds aufdecken, indem sie die Demo auf Steam herunterladen. Die Demo stellt mehrere Schauplätze aus dem Spiel vor, in denen die Spieler verdorbenen Seelen und verdrehten kosmischen Schrecken begegnen.