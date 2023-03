Luna Abyss: Vorgeschmack auf die Mondumgebung

Im Vorfeld eines Auftritts auf der GDC in San Francisco in dieser Woche freut sich das Entwicklerstudio Bonsai Collective, mit einem brandneuen Trailer neue Inhalte von Luna Abyss zu lüften.

Der raffinierte Videospot mit dem Titel „At the Heart of Luna Abyss“ wurde am Freitag exklusiv auf dem MIX Spring Showcase gezeigt und wirft ein Licht auf den mysteriösen Scheinmond, der das Geheimnis beherbergt, das tief in seiner Struktur verborgen ist.

In knapp 90 Sekunden schwenkt der Trailer durch einige der vielfältigen Umgebungen im Herzen von Luna Abyss und zeigt viele der Schauplätze des Spiels zum ersten Mal in allen Einzelheiten. Es ist ein Video, das einen Vorgeschmack auf die Mondumgebung zu euren Füßen und auf die Geheimnisse gibt, die langsam aus ihrem rissigen Kern hervorkommen.

Weitere Details und mehr Videoeindrücke haben wir hier für euch.