Lunacy: Saint Rhodes: Horrorspiel erscheint diese Woche für Xbox und PlayStation

Die Gruselsaison steht vor der Tür und Iceberg Interactive bringt am 26. September 2024 das gruselige Psycho-Horrorspiel Lunacy: Saint Rhodes auf die Konsolen.

In Lunacy erforscht ihr eure dunkle und verdrehte Familiengeschichte. Durchquert eine zutiefst beunruhigende Stadt, in der jeder Schritt euch näher an den Wahnsinn bringt und eine unheilvolle Präsenz jede eurer Bewegungen beobachtet.

Unaussprechliche Schrecken und rachsüchtige Geister lauern in jedem Schatten, verdrehen euren Geist und erschüttern alles, was ihr zu wissen glaubt. Konsolenspieler können endlich die verstörende Atmosphäre und unerbittliche Spannung erleben, während sie das wahre Schicksal der Familie Rhodes aufdecken.